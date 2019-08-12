〈香港反送中惡化〉台港航班全部取消至明日上午

反送中衝突擴大，導致香港機場交通癱瘓。桃園國際機場表示，今 (12) 日下午 3 點 28 分接獲通知，香港即刻暫停營運，停止接受進場航班降落，預定停止至明 (13) 日上午 8 點，而國籍航空航班也嚴重受到影響。

長榮航空表示，今日桃園－香港 BR871、BR857、BR809、BR827 取消，香港－桃園 BR872、BR858、BR810 取消。明日桃園－香港 BR891、BR851、BR867 取消，香港－桃園 BR828、BR892、BR852、BR868 取消，共 14 個班次。

華航的部分，取消航班包括 台北往返香港 CI919/920、高雄往返香港 CI935/936、台北往返香港 CI923/924、台北往返香港 CI927/928、台北－香港 CI921 ，明日取消航班為香港－台北 CI922，共 10 個航班。

華信航空則表示，今日台中－香港出發取消的航班有 AE1841/1842/1831/1832 台中往返香港。

另外，根據國泰航空集團統計，今日暫停的航班包括台北－香港 9 班，香港－台北 8 班，高雄－香港 2 班，香港－高雄 1 班，合計 20 班。

根據港媒報導，數千群眾已坐滿香港機場大廳與離境大廳，人數不斷增加。機管局表示，機場運作已嚴重受阻，今日香港機場下午後所有航班全部取消，提醒旅客留意航班資訊。