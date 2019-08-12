筆電雙A 7月營收出爐 華碩、宏碁不同調

筆電雙 A 品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(12) 日公布 7 月營收，華碩 7 月品牌合併營收 229 億元，月減 18.5%、年增 9.2%，宏碁 7 月品牌合併營收 183.17 億元，月減 25.2%、年減 8.7%，華碩也將於明 (13) 舉辦線上法說。

華碩 7 月品牌合併營收 229 億元，月減 18.5%、年增 9.2%，累計今年前 7 月品牌合併營收 1648 億元，年減 6.4%。

華碩將在明 (13) 日舉辦法說會，法人表示，除第 2 季財報，也將關注筆電手機新品銷售狀況、子公司亞旭電腦的投資狀況及下半年展望。

華碩今年推出一系列新品，包含 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ROG 2 電競手機等，陸續在全球各地上市，有助下半年營運表現。

宏碁 7 月品牌合併營收 183.17 億元，月減 25.2%、年減 8.7%，累計今年前 7 月合併營收 1281.48 億元，年減 3.9%。

宏碁指出，7 月受美中貿易戰影響營收下滑，不過在安碁資訊 (6690-TW)、展碁、周邊產品事業酷碁、安圖斯科技、宏碁資訊等多重事業引擎帶動下，動能將持續發酵。

宏碁旗下安碁資訊，也獲櫃買中心通過上櫃審議，安碁資訊主要從事資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，申請時資本額為 1.26 億元，董事長為施宣輝，另外，宏碁上週也公告將釋出子公司展碁國際普通股，推動展碁國際申請股票上市計畫。

宏碁第 2 季稅後純益 4.09 億元，季減 42.12%、年減 53.6%，每股純益 0.13 元。