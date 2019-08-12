南寶Q2純益年增57% 每股賺3.28元 與雙率同創上市來新高

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，受惠東奧客戶拉貨動能強勁，加上新品擴大出貨，且成本壓力也減輕，雙率均創上市以來新高，單季稅後純益 3.95 億元，季增 1.62 倍，年增 57.02%，每股純益 3.28 元，同樣改寫上市以來新高紀錄。上半年稅後純益 5.46 億元，年增 54.32%，每股純益 4.53 元。

南寶第 2 季合併營收 43.52 億元，季增 16.12%，年增 6.85%，毛利率 28.1%，季增 2.35 個百分點，年增 5.37 個百分點，營益率 10.92%，季增 3.91 個百分點，年增 6.37 個百分點；稅後純益 3.95 億元，季增 1.62 倍，年增 57.02%，每股純益 3.28 元。

南寶上半年合併營收 80.99 億元，年增 6.85%，毛利率 27.02%，年增 4.47 個百分點，營益率 9.11%，年增 5.02 個百分點；稅後純益 5.46 億元，年增 54.32%，每股純益 4.53 元。

南寶今年第 1 季起，受惠 2020 年東奧效應，在球鞋廠商提早佈局下，鞋用黏著劑出貨動能比平常高出 3 至 5%。南寶看好，隨著奧運時間接近，下半年拉貨動能還會持續增溫，帶動黏著劑營收年增率上看雙位數。

此外，南寶看好中國市場發展潛力，加上因應當地客戶需求，規劃在中國再建置 1 座廠房，最快 2021 年前完工投產。且除現有產品外，新品佈局也逐步開花結果，光學膠今年預期目標量已達標、奈米塗料也將逐步放量，而碳纖維應用方面，正積極佈局汽車結構件市場，可望打入知名日系車廠。