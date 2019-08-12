〈亞光法說〉同樣擴充南亞廠區產能 看好G+P鏡頭應用

貿易戰尚無緩和跡象，光學元件及數位相機製造廠亞光 (3019-TW) 積極擴充南亞緬甸產能，與揚明光 (3504-TW) 投資孟加拉二廠擴充新產能方向一致，亞光董事長賴以仁今 (12) 日指出，對於手機用前螢幕極限小鏡頭、5 倍光學變焦等玻璃 + 塑膠混合鏡頭應用市場後市，仍相當看好。

賴以仁指出，美中貿易戰中，亞光仍可見第 3 季旺季效應，預估營收可維持去年同期旺季水準；同時，也因美中貿易戰，安防監視鏡頭廠商多尋求中國以外的產能支應，在此情況之下，亞光在緬甸的鏡頭廠，產能已供不應求，並租下現有毗鄰廠房設置產線因應。

事實上，亞光在人力成本及客戶需求改變下，旗下亞泰影像 (4974-TW) 不斷將感測元件模組 (CIS) 生產線由中國移至緬甸，目前包括安防防監視鏡頭廠商，也尋求中國以外的產能支應，加速在緬甸的產能擴張。

至於揚明光產能，揚明光擴充台灣新竹新廠，針對智能家居光學元件擴充，此產品估將是下半年重要成長項目，孟加拉新廠擴建部分，揚明光指出，二廠預計本季完工試量產，預計今年第 4 季將有營收貢獻。

亞光也大量切入車載鏡頭方面，賴以仁指出，目前車載鏡頭分別在中國及台灣兩地生產，由於車載鏡頭使用玻璃研磨鏡片，技術門檻不高，市場競爭劇烈，因此亞光側重高階產品生產與開發，爭取較高利潤，此業務區塊預計 2020 年可望持續成長。

亞光今年上半年出貨，光學鏡頭元件占 34% 最高，光學機構件及模具 10%，感測模組 (CIS) 占 20%，雷射測距儀占 19%、數位相機占 5%，瞄準儀占 12%。賴以仁說，亞光仍靠好手機用前螢幕極限小鏡頭、5 倍光學變焦等玻璃 + 塑膠混合鏡頭應用市場，尤其其中運用的塑膠 + 玻璃混合鏡片設計，推升鏡頭達成大光圈、高解析度及高進光量的效果，遠勝全塑膠鏡頭，目前中國手機廠商態度最積極，有利亞光產品銷售。

亞光上半年稅後純益 5.04 億元，年增 31.05%，每股純益達 1.79 元。