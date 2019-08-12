〈亞光法說〉上半年純益年增31% EPS 1.79元 Q3仍有旺季效應

光學元件及數位相機製造廠亞光 (3019-TW) 今 (12) 日由董事長賴以仁親自主持召開法說會，並公布最新財報，上半年稅後純益 5.04 億元，年增 31.05%，每股純益達 1.79 元；賴以仁指出，雖然目前處美、中貿易戰，但仍可見第 3 季的旺季效應，公司對於手機用極限小鏡頭、5 倍光學變焦鏡頭前景仍樂觀。

亞光今年第 2 季營收 50.7 億元，毛利率為 20.2%，季增 17.1%，年增 0.5 個百分點，營收成長與規模經濟，加上緬甸廠產線效益顯現，稅後純益 4.03 億元，季增 300%，年增 38%，每股盈餘 1.43 元。

亞光今年上半年營收 91.78 億元，與去年同期相當，毛利率為 18.8%，年減 0.2 個百分點，稅後純益 5.04 億元，年增 31.05%，每股純益達 1.79 元。

亞光今年上半年出貨結構，仍以光學鏡頭元件占 34% 最高，10% 為光學機構件及模具、感測模組 (CIS) 占 20%，雷射測距儀占 19%、數位相機占 5%，瞄準儀占 12%。

蘋果供應鏈光學元件廠 7 月營收普遍上揚，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)7 月營收皆顯著成長，亞光 7 月營收達 17.58 億元，月增 3.4%，為 11 個月來新高，年增 0.2%；累計前 7 月營收 109.35 億元，年增 0.35%。

賴以仁強調，第 3 季旺季效應仍可期，同時公司對手機用極限小鏡頭、5 倍光學變焦鏡頭等前景仍樂觀，尤其中國手機廠商最積極爭取新設計，博取市場目光，有助亞光產品銷售。