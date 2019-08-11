AI與大數據助攻營運 鈊象、真好玩今年獲利可望攀峰

遊戲廠鈊象 (3293-TW)、興櫃遊戲商真好玩 (8491-TW) 積極導入 AI 或大數據分析等技術，在新科技應用助攻下，今年營運交出亮眼成績，鈊象營收連續 3 個月創高，第 2 季 EPS 寫新猷、上半年也創同期新高，真好玩上半年 EPS 也創下近 5 年來新高，全年表現可期。

鈊象去年起攜手美國軟體大廠 SAS，將旗下《金猴爺》遊戲導入 AI 技術，針對玩家遊玩類型、偏好、遊戲習慣等，打造機器學習模型，導入 AI 約半年時間，該款遊戲營收便年增 1.6 倍，付費年成長率 172%。

在營運成效優異下，鈊象今年第 2 季起也將該系統，陸續導入旗下熱門遊戲《明星三缺一》、《金虎爺》等，為營運挹注強勁成長動能，帶動今年以來單月營收頻頻創高，6 月營收首破 4 億元大關，達到 4.21 億元，月增 7.4%，第 2 季營收達 11.53 億元，同樣寫下歷史新猷，7 月再攀峰，衝破 5 億元大關。

除營收表現佳，財報表現也同樣驚人；鈊象第 2 季稅後純益 4.55 億元，季增 43.08%，年增 90.63%，每股純益 6.47 元，創單季新高。上半年稅後純益 7.74 億元，年增 87.1%，每股純益 11.01 元，賺超過 1 個股本，也寫下歷年同期新高。

真好玩歷經 2016 年營運虧損後，調整營運策略、積極轉型，不再將心力著眼於大型 IP 遊戲，而是透過大數據分析，精準計算各遊戲產品所能帶來的營業利益，挑選可被預測、可被控制且符合獲利模型的遊戲產品產出，拉長遊戲生命週期，以穩定獲利。

透過自行開發的「大數據手遊營運獲利模型」，真好玩 2017 年營運成功轉盈，去年更將模式複製至日韓市場，帶動營收規模成長，去年全年營收達 17.2 億元，年增 12.5%，創新高；稅後純益 5814 萬元，每股純益 2.33 元。今年上半年營收 12.18 億元，年增 46.77%；稅後純益約 9460 萬元，每股純益 3.84 元，為近 5 年來新高。