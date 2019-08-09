可成Q2純益季增6成 每股賺3.54元 下半年逐季走揚

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (9) 日公告第 2 季財報，稅後純益 27.28 億元，季增 60.85%，年減 74.81%，每股純益 3.54 元。上半年稅後純益 44.24 億元，年減 69.47%，每股純益 5.74 元。可成也公告 7 月合併營收達 86.8 億元，月增 38.1%，年增 15.77%。展望下半年，可成預期，下半年營運將逐季走揚。

可成第 2 季合併營收 160.75 億元，季減 1.71%，年減 22.55%，毛利率 23.06%，季減 2.29 個百分點，年減 19.2 個百分點，營益率 9.13%，季減 6.26 個百分點，年減 23.24 個百分點；稅後純益 27.28 億元，季增 60.85%，年減 74.81%，每股純益 3.54 元。

可成上半年合併營收 318.79 億元，年減 22.55%，毛利率 24.2%，年減 17.8 個百分點，營益率 12.23%，年減 20.26 個百分點；稅後純益 44.24 億元，年減 69.47%，每股純益 5.74 元。

可成今日也同步公告 7 月自結，合併營收 86.8 億元，月增 38.1%，年增 15.77%，毛利率 24%，月增 1 個百分點，營益率 15%，月增 8 個百分點，稅前盈餘 17.07 億元，月減 28.54%；前 7 個月累計營收 405.59 億元，年減 16.65%，毛利率 24%，營益率 13%，稅前盈餘 108.73 億元。

可成第 2 季各產品線產能利用率仍偏低，展望下半年，董事長洪水樹日前在股東會後指出，第 2 季營運開始回溫，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長，主因在市場庫存歷經 2 季去化，已消化差不多，第 3 季也將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運可望明顯跳升，第 4 季也將不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。

洪水樹認為，今年筆電業務成長動能仍不錯，對後市樂觀看待；穿戴產品方面，有些產品已量產，包含美國擴增實境廠 Magic Leap 也是公司客戶，雖然目前在此領域有所斬獲，但營收占比仍較小，需時間耕耘，暫時無法與手機與筆電規模比擬。