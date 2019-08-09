環球晶7月營收月減12.6% 17個月以來新低

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (9) 日公告 7 月合併營收 44.77 億元，受半導體業業持續面臨庫存調整影響，營收月減 12.63%，年減 9.77%，為近 17 個月以來新低；前 7 月累計營收 347.62 億元，年增 4.58%。

展望第 3 季，環球晶董事長徐秀蘭表示，由於市場不確定因素高，且更難預期，目前客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域情況更不同，她不諱言，目前大環境不確定性程度，已明顯高於原先預期。

對於全年表現，徐秀蘭今年股東會上曾下修全年展望，從「大幅優於去年」調整為「優於去年」，但在今日法說會上，今年展望更趨保守，全年營收、純益，估與去年相近，表現可能持平、也可能稍增或稍減。

產業庫存方面，徐秀蘭表示，目前客戶端庫存持續去化中，各應用領域庫存去化情況不盡相同，邏輯晶片與晶圓代工客戶，多數庫存高峰普遍落在第 2 季，第 3 季起庫存水位逐季下降，下半年存貨情況將較上半年健康。

徐秀蘭指出，記憶體庫存去化情況相對不明顯，是目前去化速度最緩慢的應用領域，庫存水位較高。她並預期，今年底前，整體半導體產業庫存將回歸至健康水位。

環球晶日前已公告第 2 季財報，受到半導體產業面臨庫存調整影響，第 2 季獲利較第 1 季小幅衰退，稅後純益為 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元，中止先前 EPS 持續創高態勢；上半年稅後純益為 74.09 億元，年增 18%，每股純益 17.02 元，創歷年同期新高。