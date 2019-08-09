中鴻7月營收回溫 8月盤價反彈營運動能可期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年8月9號15點8分

中鋼 (2002-TW) 子公司中鴻 (2014-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收 35.9 億元，月增 18.2%、年減 9.7%，累計前 7 月營收 271.9 億元，年減 0.7%，而近期鋼市略顯回溫，中鴻 8 月內銷、9 月外銷也開出漲盤，接下來進入旺季，預估盤價漲勢可望延續，推升營收表現。

據了解，中鴻受惠近期國內需求平穩，加上國外用鋼需求回溫，雖然鋼價走跌，但整體營收仍逐漸升溫，若以中鴻 7 月各項產品營收占比來看，熱軋鋼捲占 7 成、冷軋鋼捲約 13%、鋼管約 1 成、鍍鋅鋼捲約 5-6%。

而 8 月開始，中國的寶鋼、武鋼及台塑越鋼盤價開漲，中鴻也跟進，8 月內銷盤價每噸漲 300-500 元、9 月外銷每噸漲 30 美元，有助推升營收表現，且接下來逐步邁入用鋼旺季，預期 9、10 月內外銷價格也可望續揚。

不過，由於目前煉鋼用的煤炭以及鐵礦砂價格雖然有修正，但相較去年依舊相對高檔，也導致中鴻煉鋼成本大增，恐對獲利造成不小的壓力。

中鴻也於昨日公告第 2 季財報，單季營收 114.93 億元，季減 3.1%、年減 5.3%；稅後純益 2.8 億元，季增 259%、年減 66.8%，每股純益 0.19 元；上半年營收 236 億元，年增 0.9%、稅後純益 3.58 億元，年減 77.2%、每股純益 0.25 元。