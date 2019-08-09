房市回溫 崇友新梯接單、訂單持續成長 下半年可期

受惠台灣房市回溫，電梯接單量成長，崇友 (4506-TW) 表示，目前已有多處新宅訂單完工認列，加上汰舊換新業務持續放量，下半年營運可期，法人表示，在台商回流、多項商辦大型案件等帶動下，崇友今年接單將優於去年，獲利則可望維持去年水準。

總經理游本立日前表示，今年預估新梯訂單量約 2000 台，其中，汰舊換新量每年以 10-15% 幅度成長，今年估將達 500 台，整體而言，今年新梯銷量，將較去年成長 10-15%。

展望後市，崇友表示，受惠台灣房市逐步回溫，帶動新梯業務的接單、訂單量，台北捷運古亭站、桃園產專區等大型新梯建案，有望下半年逐步認列，汰舊換新業務方面，累積至 7 月已出貨 210 台電梯，優於公司預期，盼汰舊換新業務動能可望延續。

法人表示，除房市回溫、汰舊換新業務動能強勁外，崇友自有品牌推出新品，可望為下半年營運添動能，預估今年接單量將優於去年，獲利則維持去年水準。

此外，南京松江飯店寓邸大型新梯訂單、忠孝東路國際酒店汰舊換新訂單，將貢獻營收 7100 萬元，預計 2020 年第 4 季完工認列。

崇友 7 月營收 3.71 億元，月增 10%，年增 17.49%；累積前 7 個月營收，25.17 億元，年增 3.64%。