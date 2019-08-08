美中貿易戰傷景氣 華銀緊盯三大產業授信

美中貿易戰傷及全球景氣，銀行也緊盯產業變化調整授信策略，華南金控 (2880-TW) 子公司華銀表示，將緊盯電子、機械與汽車等產業授信，並密切留意中國市場曝險，積極挖掘新南向商機。

華南金今 (8) 日舉行第 2 季法人說明會，核心子公司華銀表示，下半年將持續聚焦利差較高的外幣授信、中小企業放款，同時積極爭取聯貸業務主辦，三管齊下提升淨利息與手續費收益。

去年銀行為因應台美利差擴大、台灣存放利差偏低，選擇犧牲淨利差 (NIM) 將部分資金用來承做 SWAP 換匯交易，提升整體收益，華銀上半年因部分資金用來做 SWAP，導致淨利差降至 0.92%，即便還原後淨利差仍低於 1%。

華銀主管表示，美國已經結束升息循環並降息 1 碼，預期未來美國繼續降息將使台美利差逐步縮窄，SWAP 收益將跟著減少，未來將加強操作彈性降低評價損益波動。

華南金前 6 月稅後純益 84.53 億元、年增率 13.7%，每股稅後純益（EPS）0.73 元。

核心子公司華銀前 6 月稅後純益 82.17 億元、年增率 13.4%，其中投資淨收益受惠於 SWAP 交易挹注，較去年同期增加 42.9%；手續費也較去年增加 8.8%。

資產品質部分，第 2 季底止逾放比 0.11%，備抵呆帳覆蓋率高達 1135.5%，法人分析，由於美中貿易戰拖累景氣，為預防壞帳率上升拖累獲利、影響資產品質，因此拉高備抵呆帳覆蓋率，提前晴天儲糧。