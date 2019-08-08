瑞儀7月營收53.99億元 年增逾2成 創歷年同期新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公告 7 月合併營收，達 53.99 億元，月增 20.91%、年增 21.01%，創歷年同期新高，累計今年前 7 月合併營收 332.38 億元，年增 25.83%，展望本季，瑞儀表示，受客戶新品拉貨效應加持，預期本季營運會比第 2 季好，全年營收有望小幅成長。

瑞儀表示，第 2 季在客戶年初發表的 9.7 吋平板產品帶動下，銷售逆勢增溫，帶動整體表現優於去年，而本季進入產品交替期，新款 10.2 吋產品將陸續出貨，預期本季受新品帶動，在平板及筆電產品上，將持續成長。

展望全年，瑞儀表示，今年受客戶產品銷售增溫激勵，上半年表現優於去年，預期下半年在客戶新品帶動下，本季營運又會比第 2 季好，雖然因全球政經局勢不穩定性仍大，第 4 季仍不明朗，但預期全年營收有望較去年小幅成長。

瑞儀日前也公布第 2 季營收 129.79 億元，季減 12.65%、年增 20.93%，毛利率 17.19%，季增 0.4 個百分點、年增 3.28 個百分點，營益率 11.86%，季增 0.31 個百分點、年增 5.61 個百分點；稅後純益 14.94 億元，季增 4.65%、年增 3.49%，每股純益 3.21 元。