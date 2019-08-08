【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資終止連6賣 台股股匯雙升收復5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 90 點至 10436 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 58.49 點，電子期逆價差擴至 - 1.88 點，金融期逆價差縮至 - 12.95 點。現貨部分，三大法人買超 32.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1859 口至 11605 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1307 口至 34363 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5613 口至 11063 口。

週三印度、紐西蘭、泰國央行紛紛降息，全球經濟陷入衰退的擔憂情緒升溫，拖累美股開盤後一度重挫，道瓊指數跌幅一度擴大到六百點，跌破 8 月 5 日低點，所幸人民幣貶勢趨緩，道瓊收斂跌幅小跌 0.09% 作收，而 S&P、Nasdaq 則由黑翻紅。週四台股現貨小幅開高後持續有買單敲進台積電與鴻海，使指數持續走高，加上中國外管局公布人民幣中間價貶破 7，但貶幅未如預期大，離岸人民幣反倒轉為升值，激勵亞幣普遍走升，台幣終場強升 1.24 角，台指期也在 9:15 後跟上指數漲幅並縮小逆價差幅度，雖然 10:00 過後指數臨近 10500 追價力道減弱，但拉回幅度並不深，午盤過後繼續向上走揚，終場加權指數上漲 1.04% 至 10494.49 點。整體而言，今天的指數收復 5 日線，外資期現貨與選擇權操作上都有回流台股的跡象，日 KD 也轉為低檔黃金交叉向上，籌碼與技術面漸漸有止跌跡象，短線上偏空部位不宜再大肆加碼，若年線能守穩未來在年線與半年線大區間震盪可能性較大。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.09。VIX 連兩日下降回到 16.28。外資淨 Buy Call 加碼至 6.27 萬口。整體選擇權相關籌碼面顯示行情漸漸轉為中性偏多。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。