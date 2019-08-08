【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

隔夜美股在科技股及半導體類股領軍下，指數大幅逆轉早盤跌勢收高，加上日韓貿易衝突稍緩，以及川普再度要求 FED 儘快並加大降息幅度，激勵亞股週四全面反彈走高，台股電子三雄雖然大立光及鴻海僅發威上半場，但台積電強漲逾 2%，加上小型電子股撐腰，收盤加權指數大漲 1.04%。

《國際金融市場焦點分析》

中國人行週四將人民幣中間匯價設定在 7.0039，為 2008 年以來首度貶破 7 字頭關卡，不過仍舊強於市場預期水準，同時盤中美元兌人民幣大致仍被壓制在 7.05 一線之下，人民幣並未過度疲弱，同時中國證金公司宣布，自 8/8 起調降轉融資費率 80BP，有意透過券商兩融業務對股市提供流動性，加上日本政府允許向南韓出口一些半導體製造材料，稍微緩和貿易緊張情緒，激勵 A 股以及日、韓股市同步反彈走高。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出中國將針對美國原油商品加徵關稅，帶動市場對於美國原油需求擔憂再度升溫，加上美國昨日公佈 EIA 原油庫存數據顯示，美國原油庫存意外增加 238.5 萬桶，且汽油庫存增加 443.7 萬桶，汽油及原油庫存數據顯示原油市場供給過剩問題仍然存在，帶動輕原油布侖特原油昨日同步大跌，惟今日早盤，市場傳出沙特為避免原油過度下跌將採取進一步行動，帶動早盤原油反彈 2%。

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