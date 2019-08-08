〈永豐金法說〉黃蔭基：美國年底前再降息2碼 人民幣恐下探7.2元

美中貿易戰衍生成貨幣戰，雙方對峙氛圍升溫，永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，貿易戰重挫全球景氣，預期美國聯準會年底前還會再降息 2 碼，人民幣也會繼續貶值，估年底前人民幣兌美元可能下探 7.2 元。

永豐金 (2890-TW) 今 (8) 日舉行法說會，黃蔭基分析美中貿易戰的影響，他指出，美中貿易戰從關稅戰、科技戰打到貨幣戰，以目前態勢研判，貿易戰一定會繼續打，但要注意的是，一旦美國 9 月將關稅從 10% 調高至 25%，勢必重傷全球景氣。

美中貿易戰越演越烈，人民幣兌美元匯率中間價今 (8) 日正式貶破 7 元，為 2008 年以來首度貶破 7 元關卡，黃蔭基分析，如果美中貿易戰情勢加劇，人民幣持續貶值，今年底前恐將進一步貶至 7.2 元，才能抵銷關稅戰的衝擊。

至於美國，綜合 IMF 與永豐金團隊分析，估到今年底前聯準會將分別在 9 月、10 月降息 1 碼，換言之，今年共將降息 3 碼，因應貿易戰衍生的經濟下行風險。

事實上，包括印度、泰國、紐西蘭今年以來已陸續啟動降息，媒體詢問，台灣是否會跟進，黃蔭基對此回應，現階段靠貨幣政策刺激經濟的效果不大，何況台灣貼放利率已到 1.375%，再降半碼利率就與金融海嘯當年一樣，屆時將衝擊市場心理層面，認為央行今年不會再降息。