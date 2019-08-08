汽車零組件谷底已過：智伸科

【撰文／黃清照】

川普 8/1 在推特發文表示將從 9 月 1 日起對剩餘的 3000 億美元從大陸進口商品加徵 10％的關稅，引起全球股市回檔，8/6 美國道瓊指數大跌 767 點，其餘三大指數皆創下今年來單日最大跌幅，台股加權指數也難以倖免，8/6 開盤大跌逾 200 點最低來到 10180 點，早盤隨即反彈拉抬終盤以 10394 拉出長下引線，而在大跌時該選甚麼股進場?

可以觀察 5G 類股散熱模組如雙鴻、超眾仍屬強勢，但基本面已與股價脫鉤，反觀汽車零組件劍麟 (2228)8/1 除息 5 元後立馬填息，這一波大跌劍麟表現相當抗跌，今年 Q1 EPS 1.58 全年估可達 7.2 元，超眾 Q1 EPS 1.63 元和劍麟差不多，股價卻相差快一倍，同是汽車零組件的智伸科(4551) 在大盤大跌當天卻逆勢開紅盤表現相當強勢隨後漲停，智伸科七月營收公布 4.31 億創歷史新高，YOY 21.8％、MOM 7％，目前股價只有百元出頭，Q1 EPS 2 元，全年估 8 元以上，對比已經漲翻天的 5G 散熱股股價，擁有基本面且股價還在低檔的智伸科值得投資人留意。

缸內直噴引擎系統滲透率提升

智伸科為精密金屬零件加工廠商，產品應用於汽車零組件產業、醫療器材、電子產業、其他等，2018 年營收比重為 73％、13％、11％、3％；各產品毛利率部分，電子類產品毛利率 20%~25%，汽車零組件產品毛利率 25~35%，而醫療器材產品毛利率最高，約在 35~40%。

汽車零組件為近年成長最大品項，2019 年預計佔比可達 75%，今年受惠新車應用缸內直噴引擎系統滲透率提升，帶動相關零組件出貨暢旺，旗下 GDI 產品汽油高壓泵浦能改善動態反應、增加引擎進氣效率，主要客戶為 Bosch、Delphi、Continental 等，由於 Hybrid 型車型搭載 GDI 產品效率表現佳加上其他客戶訂單擴量，為今年主要成長動能，旗下 5 條新產線已進入量產，在汽車及醫療新產品發酵下，7 月營收創下歷史新高，Q3 營運動能強勁。

來源：《萬寶週刊》 1345 期

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