〈88強震〉阻尼器擺盪達15公分 台北101：設備及營運均正常

宜蘭外海今 (8) 日清晨發生芮氏規模 6.0 地震，宜蘭縣最大震度 6 級，台北、新北等地區也有 4 級震度；台北 101 表示，風阻尼器擺幅達到 15 公分，是歷年地震第 2 大擺幅，經全場檢查審視後，確定設備及營運均正常。

台北 101 表示，阻尼器擺動幅度達 15 公分，雖然視覺上看來不明顯，但也是歷年地震次高紀錄，也是史上第 4 大；目前最高紀錄是在 2015 年 8 月 8 日同一天，因蘇迪勒颱風創下的最大擺幅達 100 公分。

台北 101 指出，阻尼器主要是減緩強風造成的大樓擺動，因此颱風造成的擺幅較易大於地震。至於第 2、第 3 大擺幅，分別是 2013 年 7 月 13 日蘇力颱風，最大擺幅達左右各 70 公分；2019 年 4 月 18 日花蓮秀林鄉規模 6.1 地震，造成最大擺幅左右各 20 公分。

台北 101 觀景台的風阻尼球（Wind Damper），全名為「調諧質量阻尼器 （Tuned Mass Damper） 」，直徑 5.5 公尺，總重量達 660 公噸，由 41 層厚達 12.5 公分的鋼板焊接而成，由 92 樓懸吊到 87 樓，是台北 101 大樓防風抗震的重要結構之一。

當地震、強風發生時，阻尼器會產生反作用力，抵銷外力的震盪與搖晃，讓在台北 101 內部參觀的旅客以及大樓的工作者，不僅穩妥安全，更可減少震動造成的不舒適感。