〈書摘〉速度優先於效率！快速成為領域第一的閃電擴張關鍵是什麼？

世界變快了，要成功，你需要一套能更快成長的全新策略裝備。《閃電擴張》是一種策略和一套技巧，幫助企業在不確定環境下優先考慮速度而非效率的高速成長。更快做到領域第一，閃電擴張將是你未來不可或缺的生存法則。

以下內容摘錄自《閃電擴張》

一家新創公司一旦成長到擁有一項必勝產品、有明確且規模夠大的市場，以及健全的分銷通路之後，就有機會成為規模化公司去改變世界，影響數百萬甚至數十億人的生活。

企業從新創到規模化，最直接的快速道路，就是透過閃電擴張所產生的超高速成長。

以企業軟體公司 Slack 為例，當它的團隊通訊 App 在以軟體開發團隊為對象的初始市場中迅速被採用後，就達到了這個關鍵階段。

從 Slack 創立到初次推出產品，中間相隔近五年。不過，產品一旦推出，透過 Slack 用戶一次可加入多名同事，快速驅動用戶成長。新用戶透過簡單的網路應用程式，或在 iTunes 或 Google Play 下載的手機 App 快速加入，順暢無礙的過程也推升用戶成長。進入這個階段後，Slack 開始快速擴大規模，以迅雷不及掩耳的速度擴增人員、資本與用戶數。

Slack 成立的第一個五年共募得 1,700 萬美元；產品推出後的八個月內，又募得 1.63 億美元，到 2017 年底總計募集了 8 億美元的資金。

不論是全球大企業，還是某個車庫裡崛起的新創公司，任何人都想要像 Airbnb、微信和 Slack 一樣成功。但真的能做到像切斯基和馬化騰那種程度的，卻是鳳毛麟角。那些從市場上消失的公司和成長為全球巨頭的公司，真正的差異是什麼？

閃電擴張是一種策略和一套技巧，幫助企業驅動和管理在不確定環境下優先考慮速度而非效率的高速成長。換句話說，這是個加速器，讓你的企業飛快成長，徹底擊潰對手。

不只是快速變大，贏得頭獎才能生存

閃電擴張的超高速成長，不僅是「快速變大」這麼直截了當的策略，還包含許多和傳統商業思維完全不同的做事方法，而且是有目標且刻意這麼做的。在網絡化時代，閃電擴張不僅是競爭策略，也是生存策略。你必須做個艱難抉擇：

● 承擔因展開閃電擴張帶來的額外風險與不安定感。

● 或接受對手比你早閃電擴張，讓你陷入更大風險。

隨著世界改變，哪些新創公司受到破壞並從此消失，哪些又擴大成為市場領袖並塑造未來，造成差異的關鍵就在於誰能成功閃電擴張。

關鍵技巧 1：商業模式創新

閃電擴張的第一個技巧，是設計一個真正能夠成長的創新商業模式。這聽起來像是在上「新創公司入門課」，但就是有許多人忽略了這個關鍵要素。

許多新創公司都犯了一個重大錯誤：專注於科技、軟體、產品和設計，卻始終沒把商業面想清楚。我所謂的商業是最基本的：公司如何靠獲取顧客、服務顧客賺錢。許多人都把矽谷工程師當作神人，但那些被奉為天才的創業家，不但是科技怪才，幾乎個個都是商業奇才。

新創公司要想超越市場上那些實力堅強、具競爭優勢的老牌公司，就必須靠商業模式創新。以 Dropbox 為例，他們要如何和微軟與谷歌競爭？這些業界巨人在科技、財務和市場力量上都有絕對優勢。Dropbox 創辦人與執行長休斯頓深知，他不可能只仰賴比較好的技術或比對手更好的執行力勝出，「如果你的作戰策略和競爭對手的一樣，你的麻煩就大了，因為他們很可能會以遠比你多的資源來玩這套策略！」

休斯頓必須設計一套更好的商業模式，才能出奇制勝。以檔案分享為業務焦點的模式，代表 Dropbox 為顧客創造價值和從顧客端獲取收入的速度，必須遠快於 Dropbox 需要儲存的檔案數量的增加速度。Uber 與 Airbnb 以驚人的速度建立了規模龐大的事業，靠的也是新穎的商業模式，而非前所未有的新科技。

關鍵技巧 2：策略創新

要成功達到閃電擴張，競爭優勢必須來自內建於商業模式的成長因素。比如網絡效應，搶在對手之前做大，成為第一家達到關鍵規模的公司，觸發正向回饋循環，這種率先規模化的優勢會讓贏家多拿，甚至贏家全拿。

例如，Uber 以城市為單位發動積極擴張策略，減少乘客等待的時間，乘客透過 Uber 叫車的速度比其他預約叫車公司快。這個策略考量吸引了更多乘客，因而吸引更多駕駛加入，市場流動性提高，進一步讓乘客更快叫到車，又吸引了更多乘客，如此正向循環。

閃電擴張不只是積極成長的策略，你採取的做事方法，若以傳統商業思維來看並不合理。比如，在不確定環境下，優先考慮速度，而非效率。閃電擴張還包括必須做一些看起來似乎無效率的事情，比如花錢請建築工人一天 24 小時趕工，好讓迪士尼樂園能早幾個月開幕，或是票價打一折，以便更快達到 100 萬遊客的目標，並讓那百萬名遊客能帶動千萬名遊客。

關鍵技巧 3：管理創新

閃電擴張所需的最後一個技巧是管理創新，那是因為極快速成長對組織與員工會帶來極大壓力。

我很喜歡提醒創業家與高階主管，不管你的商業模式與成長策略有多高明，如果沒有很多實務經驗，你不可能在現實世界打造出一個成功企業。但當你推動閃電擴張時，這個問題會被放大。

閃電擴張公司隨著組織成長，必須快速經歷一連串關鍵轉變，擁抱違反直覺的各種規則，例如雇用你現在可以用的人就好；放任一些事情發生，不是所有問題都要解決。

不管你是公司創辦人、經理人、員工，還是投資人，了解閃電擴張都能讓你在這個以速度為關鍵競爭優勢的世界裡，做出更好的決策。憑藉閃電擴張的力量，賈伯斯、貝佐斯、馬雲都建立起改變世界的企業，而且影響力仍在持續。

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