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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/07  108/08/06  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.34000   32.21000   1.13000    3.50823
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.53000   33.51000   1.02000    3.04387
野村巴西基金                                                      6.92000    6.77000   0.15000    2.21566
元大巴西指數基金                                                  7.13800    6.99300   0.14500    2.07350
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               8.98000    8.82000   0.16000    1.81406
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.21000   10.04000   0.17000    1.69323
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.69000   13.47000   0.22000    1.63326
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.46100   15.21450   0.24650    1.62016
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.22040   10.05750   0.16290    1.61969
台新台灣中小基金                                                 36.41000   35.84000   0.57000    1.59040
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.25180   12.06050   0.19130    1.58617
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.54000   26.13000   0.41000    1.56908
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 7.99000    7.87000   0.12000    1.52478
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
中國信託智能運動基金-美元                                        10.14000    9.99000   0.15000    1.50150
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.24000   11.08000   0.16000    1.44404
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.59000    9.46000   0.13000    1.37421
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.78610   15.57240   0.21370    1.37230
群益全球關鍵生技基金N-美元                                        9.64800    9.51740   0.13060    1.37222
復華亞太成長基金                                                 11.96000   11.80000   0.16000    1.35593
野村環球基金-美元計價                                            13.47000   13.29000   0.18000    1.35440
永豐主流品牌基金                                                 18.91000   18.66000   0.25000    1.33976
復華傳家基金                                                     22.97790   22.67440   0.30350    1.33851
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.34530   21.06460   0.28070    1.33257
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.27000   13.10000   0.17000    1.29771
保德信店頭市場基金                                               35.54000   35.09000   0.45000    1.28242
野村環球基金-人民幣計價                                          17.44000   17.22000   0.22000    1.27758
復華神盾基金                                                     26.99940   26.65920   0.34020    1.27611
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      15.25000   15.06000   0.19000    1.26162
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