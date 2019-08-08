[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/07 108/08/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.34000 32.21000 1.13000 3.50823 元大標普500單日正向2倍基金 34.53000 33.51000 1.02000 3.04387 野村巴西基金 6.92000 6.77000 0.15000 2.21566 元大巴西指數基金 7.13800 6.99300 0.14500 2.07350 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.82000 0.16000 1.81406 柏瑞拉丁美洲基金 10.21000 10.04000 0.17000 1.69323 復華全球物聯網科技基金-美元 13.69000 13.47000 0.22000 1.63326 群益美國新創亮點基金-美元 15.46100 15.21450 0.24650 1.62016 群益美國新創亮點基金N-美元 10.22040 10.05750 0.16290 1.61969 台新台灣中小基金 36.41000 35.84000 0.57000 1.59040 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.25180 12.06050 0.19130 1.58617 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.54000 26.13000 0.41000 1.56908 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.99000 7.87000 0.12000 1.52478 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.78000 8.65000 0.13000 1.50289 中國信託智能運動基金-美元 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.24000 11.08000 0.16000 1.44404 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421 群益全球關鍵生技基金-美元 15.78610 15.57240 0.21370 1.37230 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.64800 9.51740 0.13060 1.37222 復華亞太成長基金 11.96000 11.80000 0.16000 1.35593 野村環球基金-美元計價 13.47000 13.29000 0.18000 1.35440 永豐主流品牌基金 18.91000 18.66000 0.25000 1.33976 復華傳家基金 22.97790 22.67440 0.30350 1.33851 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.34530 21.06460 0.28070 1.33257 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.10000 0.17000 1.29771 保德信店頭市場基金 35.54000 35.09000 0.45000 1.28242 野村環球基金-人民幣計價 17.44000 17.22000 0.22000 1.27758 復華神盾基金 26.99940 26.65920 0.34020 1.27611 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.25000 15.06000 0.19000 1.26162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------