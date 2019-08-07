〈玉山金法說〉不認為人民幣貶破7會成常態 除非貿易談判全面僵住

美中貿易戰惡化，引發人民幣兌美元貶破 7，市場關切人民幣破 7 是否會變成常態，進而使貿易戰擴大成匯率戰，對此，玉山金 (2884-TW) 財務長陳美滿認為，這次人民幣貶破 7 不會是常態，除非美中貿易談判全部僵住，人民幣貶破 7 應該是政策性作法，也是談判籌碼，在明年 11 月美國總統大選前，還有很多可以著墨的部分，預期人民幣仍可能回到 6 字頭。

玉山金總經理黃男州指出，自 2008 年之後，人民幣兌美元幾乎沒有貶破 7 的紀錄，匯價維持在 6 至 7 之間已有 11 年，這次人民幣兌美元貶破 7 整數關卡，當日新台幣兌美元也出現大幅震盪，單日重貶 2.52 角，即期外匯市場成交量更創 10 年來新高，人民幣貶破 7 這道心理關卡，對亞洲貨幣確實會有影響。

不過，陳美滿表示，玉山金內部本來就預期人民幣今年有機會貶破 7，主要是美中貿易戰影響，中國會以人民幣貶值做因應，不過，此次人民幣的貶值與過去有點不同，過去人民幣貶值，中國官方都會先暗示，在市場先放出相關消息，但這次幾乎沒有，她認為這次人民幣貶值應該是政策性作法，也是談判籌碼。

至於人民幣破 7 是否成常態嗎？陳美滿認為，除非美中貿易談判全部僵住，不然在明年 11 月美國總統大選前，還有很多可著墨之處，，人民幣仍可能回到 6 字頭。

陳美滿進一步表示，人民幣的存款已經不是顧客的首選，兩年前美國開始升息時，很多個人外幣存款都轉成美元。

至於 Fed 在 7 月底已降息一碼，陳美滿認為，此次降息是「防禦性降息」，美國經濟還是很好，其實感覺此次也不需要降，玉山看法比較保守，不認為後續會啟動降息循環。

面對外界擔心貿易戰可能衝變成匯率戰，黃男州表示，現在是大國間彼此碰撞，從過去歷史來看，碰撞時間不會是一時半刻，需要時間互相調整腳步，而且除貿易關稅之外，也可看到科技方面的相互競爭，目前玉山金還在仔細觀察後續發展，以前若美國宣布將對手列入匯率操縱國是用關稅進行制裁，但現在這些動作都已在之前做了，在匯率這部分的變化，還是要看美中貿易戰後續發展。

黃男州強調，對於下半年展望，「審慎但沒有悲觀」，因為還有很多變數存在，包括美中貿易戰、人民幣貶值、香港發展、日韓貿易戰等，由於全球貿易及經濟穩定性較差，使得恐慌指數變高，因此要高度警戒。