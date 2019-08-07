【保德信投信】景氣末升段 多重資產來接棒

全球央行齊唱鴿調，資金行情將持續主導金融市場表現，也可望為全球經濟增長和企業獲利墊底氣。時續適逢第三季，隨年底消費旺季到來企業開始回補庫存。保德信投信認為，受到去年基期表較因素，全球景氣可望於今年第四季築底回溫，基本面行情可望接捧資金行情，讓全球多頭行情續航。

保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠表示，全球金融市場總是不乏讓投資人提高警覺風險因子。根據美銀美林 7 月份全球經理人調查，「貿易戰」、「貨幣政策無效」及「中國經濟增長放緩」是現階段最引人注目的尾部風險。此些風險因子或不時擾動投資信心，進而造成多頭格局的小波動，然而事後來看卻是加碼買進的好時點。

近來全球股市大漲之後居高思危呼聲此起彼落，增添市場投資難度，增持多重資產基金可因應波動常態金融市場，不僅能參與各類資產快速輪動趨勢，交由專由靈活操作可更安心。歐陽渭棠指出，資產調節靈活力為多重資產最重要核心，投資應該以短、中、長期策略創造報酬機會。短期內應觀察市場變化機動調整投資組合；中期應該觀察總體經濟和主要國家政策方向，精確掌握市場趨勢；長期而言應該評估市場展望為基金奠定穩健報酬為基礎。

此外，若多重資產以 ETF 組合為基金，不僅可分散投資風險、降低波動外，由於其投資成本較低、標的較多元，且 ETF 流動性佳，故其表現可相當貼近投資人預期報酬。另外，歐陽渭棠認為，多重資金應著重基金整體表現之夏普值，其主要係用來衡量報酬與風險指標，可視為基金表現之性價比，可用來衡量投資策略的好壞，因此常被用在基金成效、資產配置等等長期投資表現成效。

歐陽渭棠表示，金融市場波動無可避免，卻也創造投資佈局時機。全球央行寬鬆政策，預料資金行情得以延續，故第四季有望基本面接捧落底行情。景氣擴張進入尾聲，各資產報酬表現加速輪動，觀察全球七類資產，自 2018 年以來不同季度各有表現，歐陽渭棠建議，透過多元配置即可靈活掌握市場變動、全面網羅獲利契機。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

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