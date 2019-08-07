〈玉山金法說〉目前無併購計畫 下半年深化海外布局、善用AI

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日召開法說會，上半年自結稅後純益突破百億關卡、達 102.2 億元，年成長 10.5%，核心子公司玉山銀行獲利成長 14.4%，均創歷年同期新高；總經理黃男州表示，目前並無併購計畫，下半年將持續深化海外布局、善用 AI 金融科技力量。

玉山金上半年稅後純益 102.2 億元，年成長 10.5%，每股稅後純益 (EPS) 0.94 元、股東權益報酬率 (ROE) 12.60%、資產報酬率 (ROA) 0.87%，重要績效指標均為歷年來同期最佳水準。另外，累積至 7 月自結稅後純益 120.4 億元，較去年同期成長 10.6%。

玉山銀行存、放款動能強勁，今年上半年總存款較去年同期成長 11.6%，其中外幣存款成長 15.3%，外存餘額淨增量逾 830 億元，展現跨境及數位平台經營外幣金流的成效；總放款較去年同期成長 9.7%，以企業的外幣放款及消金房貸成長較佳。

黃男州表示，為掌握台商返台投資機會，自去年即成立專案小組，協助受貿易戰影響並有意回台廠商，迄今已有多家顧客取得額度，將帶動下半年企業放款持續成長，預期全年放款成長 8-10%。

玉山銀整體資產品質保持良好，不良資產比率 (NPL)0.18%，優於市場平均水準 0.24%，信用成本 (credit cost) 也在歷年最低水準，放款覆蓋率 662%。

玉山銀的財富管理及信用卡業務在第 2 季也展現高成長，財富管理第 2 季淨手續費收入較第 1 季增加 21.8%，信用卡方面，上半年簽帳金額淨增量為市場第 1，較去年同期成長 19.1%，淨手續費成長 24.7%，貢獻整體淨手續費收入創上半年及單季歷史新高。

展望下半年，黃男州表示，玉山上半年賺 102.2 億元，等於平均每月賺約 17 億元，而最新出爐的 7 月單月稅後純益 18.3 億元，優於上半年，台灣經濟成長率目前仍佳，對下半年不悲觀，但因為美中、日韓貿易戰的不確定性仍在，所以還是審慎看待下半年；而目前沒有併購計畫，下半年持續深化海外布局、及善用 AI 金融科技的力量。

黃男州表示，海外分行對玉山有很大的影響，玉山在整體亞洲都有布局，只看海外獲利還不能彰顯價值，其價值是能獲得更多黃金客群，此對企金、財富管理業務都有挹注。玉山目前在南山廣場的 33 樓，設有私人銀行和環球金融中心，兩業務的客群有高度相關，雖然存款、放款業務還是大宗，但隨著資產規模的成長，服務性項目愈來愈多，下半年會持續聚焦海外財管、企業主傳承及私人銀行服務。

而金融科技部分，玉山持續深化 Fintech 發展，聚焦場景金融、普惠金融及 AI 智能金融三大領域，透過科技的力量強化虛實整合。黃男州表示，目前玉山在資訊科技相關的員工已逾千人，同時攜手台大、交大成立 AI 暨金融科技研發中心，結合產學合作的資源，為台灣培育優秀的金融科技人才。

面對純網銀的設立，黃男州總經理抱持樂觀態度，認為在政府法令開放及金融創新的趨勢下，玉山將可運用科技能力，並發揮虛實整合優勢，提升國內金融科技服務水準。根據金管會最新公佈的 Bank 3.0 業務統計，玉山銀行於線上支付、個人信貸、房貸、申辦信用卡、數位外匯等多項服務均處市場領先地位，持續在數位金融快速發展。