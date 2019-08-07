〈康舒法說〉認列土地出售利益 Q2純益5億元創次高 EPS 0.97元

電源供應器廠康舒 (6282-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布第 2 季財報，稅後純益 5 億元，季增 1062.8%、年減 51.3%，每股純益 0.97 元，康舒表示，第 2 季獲利較首季提升，主要是認列東莞土地出售利益，不過 6 月淡水廠區火災損失也同時認列納入，展望下半年，面對全球政經局勢不穩，將持續調整產線因應需求。

康舒第 2 季營收 52.67 億元，季增 2.5%、年增 10.4%，毛利率 15%，季增 1.7 個百分點、年增 2 個百分點，營益率 2.4%，季增 2.1 個百分點、年增 2.7 個百分點；稅後純益 5 億元，季增 1062.8%、年減 51.3%，每股純益 0.97 元。

康舒上半年營收 104.07 億元，年增 22.1%，毛利率 14.2%，年增 1.8 個百分點，營益率 1.4%，較去年由虧轉盈，稅後純益 5.43 億元，淨利率 5.2%，季減 5.2 個百分點，每股純益 1.05 元。

康舒表示，第 2 季獲利大幅增加，是因認列東莞出售土地利益，扣除相關稅賦後計 5.61 億元，另外，6 月 28 日淡水廠區發生火災，初步預估受損金額 1.4 億元，也認列在第 2 季財報，而公司有足額保險，後續保險理賠將認列為收入。

康舒 7 月合併營收達 17.2 億元，月減 0.11 %、年增 6.76%，累計今年前 7 月合併營收 121.26 億元，年增 19.63%。

展望下半年，康舒表示，預期全球經濟成長可能放緩，但目前消費性電子產品客戶需求仍相當穩健，工業電池需求也穩定成長，預計將擴大台灣及菲律賓廠區產能，配合客戶需求調整產能布局。