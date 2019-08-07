消費IC 7月營收回溫 松翰年增表現最好

消費性 IC 廠今 (7) 日公布 7 月營收，受傳統出貨旺季帶動，加上各自產品領域擴張，7 月營收皆成長，松翰 (5471-TW) 年增 7.15%，凌通 (4952-TW) 年增 4%，新唐 (4919-TW) 年增 3.92%，其中，松翰因布局影像控制市場，營收年增率較大。

就三家廠商來看，新唐由於布局中國 ETC 市場有成，加上 BMC(伺服器遠端管理晶片) 訂單穩定成長，雙動能加持下後市表現可期。

松翰 7 月合併營收 3.07 億元，月減 0.55%，年增 7.15%，累計前 7 月合併營收 18.57 億元，年增 2.48%，對於第 3 季及下半年，松翰指出，美中貿易戰加劇，展望保守看待。

松翰表示，7 月 MCU(微控制器) 產品較上月成長，動能主要來自影像多媒體及智能語音兩大產品，前者已推出首顆同時支援 USB 的 UVC 及 MIPI 雙界面輸出的影像處理晶片，瞄準 AI 市場，下半年開始量產，預計將為營收注入活水。

智能語音部分，松翰表示，目前正積極與玩具廠洽談，預計推出新款智能玩具，搶攻智能市場，且中國挾家庭基數龐大優勢，內需市場快速擴張，成長動能可期。

展望第 3 季，松翰指出，市場受美中貿易戰加劇影響，課徵關稅的產品層面擴大，連帶影響消費性產品需求，客戶也轉為停看聽，對後市更趨保守。

凌通 7 月合併營收 2.82 億元，月增 10.1%，年增 4%，累計前 7 月合併營收 16.18 億元，年減 6%，法人指出，凌通第 3 季雖有新產品問世，但隨著美中貿易戰升溫，市場變數仍多，對後市同樣保守看待。

新唐 7 月合併營收 9.35 億元，月增 1.98%，年增 3.92%，累計前 7 月合併營收 55.69 億元，年減 4.42%，法人指出，新唐第 3 季受惠中國標案訂單帶動，加上 MCU 拉貨強，且 BMC 滲透率提升下，訂單穩定增加，本季營收將優於上季。