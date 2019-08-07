盤前財經大事搶先讀2019年8月6日

今日操盤前瞻

法說會：上銀、研華、捷迅、玉山金、雙鴻、群電

除權息：上銀、建漢、遠雄港、全家、帝寶、鈺太、南茂、啟碁等

貿易戰激化？出口商：中國可能將報復瞄準「美國原油」

《彭博社》報導，在美中貿易戰情勢升溫之際，美國原油貿易出口商與牛津能源研究所預計，中國將開始避免進口美國原油，北京可能對包括「美國原油」在內等自美進口商品，執行報復性關稅。閱讀全文...

官股 4 天砸 122.87 億元穩盤 規模逼近 5 月貿易戰買超額 123 億元

台股昨 (6) 日靠自營商與官股買盤拉抬權值股，終場拉回 215 點驚險守住年線，但官股券商買盤力道縮手，單日買超金額降至 9.48 億元，不過統計 8 月以來，短短 4 個交易日官股券商買超金額高達 122.86 億元，逼近 5 月買超金額 123.08 億元。閱讀全文...

日傳將擴大對韓半導體原料出口管制、強調成品可向台灣購買

據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部的官員在 6 日時表示，日本針對南韓的半導體出口管制清單，可能進一步擴大，意即未來日本對南韓的半導體原料管制，不僅只有氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項；另外，日本有關人士並表示，日本可從南韓進口半導體成品，同樣也可選擇從台灣進口，沒有一定「非韓不可」。閱讀全文...

〈台塑四寶業績〉貿易戰加劇衝擊營運 台塑憂 Q3 不旺 台化下修展望

台塑四寶昨 (6) 日召開業績發表會，展望下半年，由於美中貿易戰加劇，四寶普遍保守看待，就第 3 季來看，台塑認為恐呈現旺季不旺、台化也下修本季展望，季增轉為季減，南亞則估持平上季，不過台塑化受惠煉油利差提升、烯烴價格趨於穩定，第 3 季本業獲利逐步提升，相對樂觀。閱讀全文...

〈電信董座訪 NCC〉盼 5G 釋照前三共明確化 NCC：會給最大彈性

五大電信高層昨 (6) 日晚間拜會 NCC，電信業者認為，共頻、共網、共建的「三共」遊戲規則尚未明朗，盼 5G 釋照前能有明確依循規則，NCC 對此回應，三共複雜度高，會朝彈性大的規則進行討論。閱讀全文...