官股4天砸122.87億元穩盤 規模逼近5月貿易戰買超額123億元

台股今 (6) 日靠自營商與官股買盤拉抬權值股，終場拉回 215 點驚險守住年線，但官股券商買盤力道縮手，單日買超金額降至 9.48 億元，不過統計 8 月以來，短短 4 個交易日官股券商買超金額高達 122.86 億元，逼近 5 月買超金額 123.08 億元。

美中貿易戰越演越烈，台股再度淪為外資提款機，回顧 5 月美中貿易談判瀕臨破裂，美國無預警宣布對 2500 億美元商品關稅提高至 25%，台股在外資賣壓襲擊下，一度探低至 10227 點，官股券商累計單月買超共 123.08 億元。

觀察今天資金進出動態，外資仍持續出脫台股賣超金額 57.47 億元，主要靠自營商與官股券商兩大內資拉抬，其中自營商進場低接買超 34.27 億元，不過官股券商買超金額僅 9.48 億元，比起日前單日大舉買超逾 40 億元明顯減少。

進一步觀察官股投資標的，前十大買超個股幾乎包辦權值股，包括權值三王台積電、大立光與鴻海，其中台積電買超金額 3.75 億元，大立光買超金額 1.38 億元。

另外，金融股中包括彰銀與中信金今天也獲官股買盤青睞，台泥、智邦與亞德客 - KY 也是官股鎖定標的。

儘管官股買盤明顯降溫，但統計自 8 月初美國宣布啟動第 4 波關稅戰以來，引發全球股市震盪，台股本月更是連續兩個交易日暴跌超過百點以上，為避盤勢失控衝擊投資信心，官股券商本月短短 4 個交易日已經斥資 122 億元投入台股穩盤，提振市場信心。