連7月正成長！7月CPI年增0.4% 物價仍平穩

主處總處今 (6) 日公布 7 月消費者物價指數 (CPI)，年增 0.4%，連續 7 個月正成長，不過，先行指標躉售物價指數 (WPI) 年減 3.42%，創 34 個月來最大跌幅。主計總處指出，扣除蔬果、能源的核心 CPI 年增 0.34%，物價仍溫和成長，不至於通縮。

觀察 7 大類品項，以食物類漲 1.71% 最多，主因蔬菜受天候不穩影響，價格上漲 6.83%，水果因基期較低，價格上漲 5.61%，不過，蛋類續跌 12.02%，抵銷部分漲幅。另外，交通及通訊類跌 1.28%，衣著類跌 1.19%。

行政院穩定物價小組關注的 17 項民生物資年減 0.46%，是 40 個月來首次轉為負成長，主計總處表示，主要是因為雞蛋恢復供需，導致年減 15.06%，跌幅最明顯，其他變動較大的品項，包括衛生紙、面紙及紙巾價格上漲 3.41%、麵包上漲 3.15%，米則下跌 3.36%。

另外，7 月 WPI 年減 3.42%，創 34 個月來最大跌幅，已是連續 3 個月走跌，進口物價指數 (以新台幣計價) 年減 2.6%。針對是否有通縮疑慮，主計總處分析，由於美中貿易戰情勢仍未明朗，如果情況不如預期，將影響全球需求，並導致進口品價格下跌，因此，後續仍有待觀察。

主計總處強調，7 月核心 CPI 年增 0.34%，顯示物價仍屬溫和成長，且 CPI 必須連兩季走跌，才有通縮疑慮，即使貿易戰衝擊物價，目前國內仍有台商回流等利多因素，物價仍屬平穩，不至於通縮。