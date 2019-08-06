【華冠投顧】台股南下來到「清水休息站」好朋友，跟我來 好兄弟，請借過

賴昇楷 分析師

＜大盤分析～「清水休息站」＞

上週提過「台股轉由 "空方控盤"，需待 "成交量急縮" 才有止穩反彈契機」，昨日由期貨走勢見到多方嘗試穩盤企圖，同時提醒「台股阻跌力道開始浮現，確認止穩方式同樣看 "成交量是否急縮"」。

中國放手讓人民幣重貶、美國隨後將中國列入匯率操縱國，美中貿易衝突升溫造成全球股市繼續大跌，今日大盤直接跳低摜破年線，所幸昨日已見端倪的阻跌力道發威，由低點至高點拉升約 245 點一度翻紅，終場收斂跌幅僅小跌 - 28 點守住年線，抗跌表現依舊是亞股第一勇，OTC 指數低點有守年線，終場 - 0.05%。

今日 "大盤委賣張數" 維持在低檔，賣方不掛單直接貼著市價砍單態勢不變，可是在全球股市崩跌氛圍下，成交量卻不再創高，說明指數殺到目前這個位置，賣方要再激出更強烈的殺低意願也不容易，除此之外，昨日浮現的阻跌力道大幅增強，"大盤委買張數" 甚至出現跌勢之中反向突增現象，帶動台股拉出極長下影線，終結了連日來的長黑Ｋ走勢。

經過今日的阻跌，明日若緊接著出現 "成交量急縮" 情形，台股短線可望轉為震盪整理，也就是台股這班南下列車進入「清水休息站」。

台股經過一輪急跌清掉不少浮額之後，已可適度搶賺個股反彈行情，但須提醒” 盤面訊號並不支持會出現「Ｖ型反轉」”，因此個股反彈至重壓區亦可作空，目前操作上「多空雙向」策略不變。

＜好朋友，跟我來＞

上週二 (7/30) 昇楷大幅「降低持股水位」，盤後影音同時強調「機會是留給有資金的人」，之後採取「多空雙向」操作至今

昨日手中唯一多方持股《3005 神基》創波段新高，今天出現 "有量不漲"，因此輕鬆賣，全數獲利放口袋。

獲利資金準備卡位具備強彈潛力的個股，口袋名單也會伺機分享給大家，想要「賺反彈」的好朋友，跟我來。

＜好兄弟，請借過＞

昇楷近期炮擊 (放空) 個股像是面板關鍵材料廠《天降偏財》、昨天盤後影音介紹的《蘿蔔蹲 1 號》... 等，今日大多開低重挫，考量負乖離一下子拉太大加上大盤多方阻跌，因此部分個股已先獲利出場。

現階段籌碼散亂且頭部成形的個股也陸續浮現，在大盤震盪過程仍會繼續砲擊 (作空) 轉弱股，口袋名單也會伺機分享給想作空的人，為了避免大家被砲彈誤傷，好兄弟，請借過。多空潛力股分享，歡迎加入昇楷投資社群。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，昨日提過原多頭主流『5G 族群』《2345 智邦》、《4906 正文》、《6230 超眾》、《6274 台燿》、《3380 明泰》... 力抗跌勢，線形保持得相當不錯，今日包括《4968 立績》、《3324 雙鴻》、《3105 穩懋》、《2455 全新》、《3338 泰碩》、《5388 中磊》... 等，也加入強勢演出行列，由於 5G 裡頭不少個股同時兼具『蘋概股』身分，在蘋果 9 月 iPhone 11 上市前還擁有題材面優勢，目前仍是台股當中最給力的族群。

弱勢股方面，面板股《3481 群創》、《2409 友達》、《6116 彩晶》... 及塑化股《1326 台化》、《1312 國喬》、《1301 台塑》... 等持續破底創低，這兩大族群仍為目前盤面最弱之族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。