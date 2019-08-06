台股盤前—美股崩跌恐下探萬點 大立光除息行情添隱憂

美中貿易戰恐進一步惡化成貨幣戰，美股周一大跌，道瓊重挫 767 點，創今年以來最大單日跌幅，法人分析，台股恐面臨大幅修正回測萬點關卡，而大立光除息行情恐也將受到影響。

美國總統川普宣布將啟動新一輪關稅後，人民幣兌美元也跌破 7 元大關，跌至 11 年來最低水準，美國財政部周一正式將中國列為貨幣操縱國。

市場擔憂貿易戰加劇，周一美股全面崩跌，道瓊下跌 767.272 點或 2.9%、那指跌 278.03 點或 3.47%，標普下跌 87.31 點或 2.98%，費半下跌 64.912 點或 4.36%。

隨台股及美股走跌，台股 ADR 也下挫，台積電 ADR 大跌 4.3%，溢價率縮為 2.6%，友達 ADR 跌 3.19%，中華電 ADR、日月光投控 ADR 也同步走跌，僅聯電 ADR 上漲 0.98%。

市場消息方面，蘋果概念指標的鴻海及大立光昨日雙雙公告 7 月營收，其中鴻海月增 0.4%，創下歷年同期新高，大立光則月增 34%，來到 10 個月新高，且公司預估 8 月可望優於 7 月。

法人認為，目前外資連 4 賣，市場信心不足，加上消息面影響，恐出現逃命式賣壓，台股不只將面臨回測年線壓力，更可能進一步下探萬點大關，且若美中貿易關係未在 9 月前好轉，新的關稅如期實施，台股可能會進一步下挫。