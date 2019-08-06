[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/05 108/08/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.71000 9.37000 0.34000 3.62860 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.10000 10.76000 0.34000 3.15985 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.46000 14.04000 0.42000 2.99145 復華恒生單日反向一倍基金 8.83000 8.58000 0.25000 2.91375 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.64730 42.62120 1.02610 2.40749 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.95000 12.67000 0.28000 2.20994 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.40000 6.27000 0.13000 2.07337 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.99090 23.50500 0.48590 2.06722 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.39000 10.18000 0.21000 2.06287 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.93000 15.62000 0.31000 1.98464 元大滬深300單日反向1倍基金 12.91000 12.66000 0.25000 1.97472 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.55380 24.08750 0.46630 1.93586 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.72000 11.51000 0.21000 1.82450 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.13000 11.92000 0.21000 1.76174 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.01000 0.17000 1.69830 元大美國政府20年期(以上)債券基金 44.10260 43.37950 0.72310 1.66692 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.03130 45.28610 0.74520 1.64554 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.66470 69.52270 1.14200 1.64263 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.74700 45.01110 0.73590 1.63493 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.69580 44.96620 0.72960 1.62255 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.07640 45.36050 0.71590 1.57825 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.96750 44.27040 0.69710 1.57464 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.52980 44.82480 0.70500 1.57279 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.16300 43.49660 0.66640 1.53207 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.14090 11.96020 0.18070 1.51084 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39990 10.24520 0.15470 1.50998 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.70000 14.49000 0.21000 1.44928 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.89000 9.75000 0.14000 1.43590 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------