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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/05  108/08/02  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.71000    9.37000   0.34000    3.62860
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                11.10000   10.76000   0.34000    3.15985
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.46000   14.04000   0.42000    2.99145
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.83000    8.58000   0.25000    2.91375
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                             43.64730   42.62120   1.02610    2.40749
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.95000   12.67000   0.28000    2.20994
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.40000    6.27000   0.13000    2.07337
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      23.99090   23.50500   0.48590    2.06722
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                         10.39000   10.18000   0.21000    2.06287
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.93000   15.62000   0.31000    1.98464
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.91000   12.66000   0.25000    1.97472
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  24.55380   24.08750   0.46630    1.93586
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.72000   11.51000   0.21000    1.82450
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      12.13000   11.92000   0.21000    1.76174
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.18000   10.01000   0.17000    1.69830
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 44.10260   43.37950   0.72310    1.66692
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      46.03130   45.28610   0.74520    1.64554
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    70.66470   69.52270   1.14200    1.64263
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                45.74700   45.01110   0.73590    1.63493
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  45.69580   44.96620   0.72960    1.62255
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           46.07640   45.36050   0.71590    1.57825
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            44.96750   44.27040   0.69710    1.57464
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     45.52980   44.82480   0.70500    1.57279
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    44.16300   43.49660   0.66640    1.53207
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             12.14090   11.96020   0.18070    1.51084
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.39990   10.24520   0.15470    1.50998
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         14.70000   14.49000   0.21000    1.44928
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.89000    9.75000   0.14000    1.43590
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.46000    9.33000   0.13000    1.39335
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