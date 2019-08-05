台北‧08月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13145 0 00632R 元大台灣50反1 -62510 0 0056 元大高股息 12476 -7348 00677U 富邦VIX -28555 0 00672L 元大S&P原油正2 2306 0 2330 台積電 -7832 1854 00766L 台新MSCI中國正2 2300 0 2409 友達 -6324 -71934 2883 開發金 1873 -8966 2303 聯電 -4102 -3160 00640L 富邦日本正2 1341 0 1314 中石化 -3415 -4185 2887 台新金 1290 2854 00669R 國泰美國道瓊反1 -3305 0 8150 南茂 1250 10221 2448 晶電 -3070 -9722 1303 南亞 1159 30828 2891 中信金 -2742 -27526 2633 台灣高鐵 1034 -434 2002 中鋼 -2245 -14516 00673R 元大S&P原油反1 1006 0 2882 國泰金 -2134 -22175 2890 永豐金 992 8880 2834 臺企銀 -2045 -19337 00655L 國泰中國A50正2 945 0 3037 欣興 -2011 -3344 2345 智邦 875 2476 2888 新光金 -1984 -31604 00642U 元大S&P石油 868 0 5880 合庫金 -1960 -8726 4906 正文 761 2958 2356 英業達 -1856 -7005 00830 國泰費城半導體 743 -1174 00676R 富邦臺灣加權反1 -1670 0 3682 亞太電 655 430 2884 玉山金 -1581 -13916 00651R FH香港反1 625 0 2618 長榮航 -1484 -16996 00670L 富邦NASDAQ正2 597 0 00648R 元大S&P500反1 -1479 0 00631L 元大台灣50正2 592 0 2881 富邦金 -1412 -6030 4927 泰鼎-KY 534 958 6116 彩晶 -1411 -7747 020000 富邦特選蘋果N 526 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -1402 0 00692 富邦公司治理 462 1537 2367 燿華 -1249 6477 00738U 元大道瓊白銀 449 0 1312 國喬 -1152 -2760 6213 聯茂 437 2503 4938 和碩 -1128 -4202 3711 日月光投控 412 2199 2382 廣達 -1082 -7616 00653L 富邦印度正2 411 0 2408 南亞科 -961 5059 1809 中釉 408 -19 2317 鴻海 -939 -13695 006208 富邦台50 401 0 0050 元大台灣50 -927 11289 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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