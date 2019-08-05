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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13145         0    00632R 元大台灣50反1         -62510         0  
0056   元大高股息             12476     -7348    00677U 富邦VIX               -28555         0  
00672L 元大S&P原油正2          2306         0    2330   台積電                 -7832      1854  
00766L 台新MSCI中國正2         2300         0    2409   友達                   -6324    -71934  
2883   開發金                  1873     -8966    2303   聯電                   -4102     -3160  
00640L 富邦日本正2             1341         0    1314   中石化                 -3415     -4185  
2887   台新金                  1290      2854    00669R 國泰美國道瓊反1        -3305         0  
8150   南茂                    1250     10221    2448   晶電                   -3070     -9722  
1303   南亞                    1159     30828    2891   中信金                 -2742    -27526  
2633   台灣高鐵                1034      -434    2002   中鋼                   -2245    -14516  
00673R 元大S&P原油反1          1006         0    2882   國泰金                 -2134    -22175  
2890   永豐金                   992      8880    2834   臺企銀                 -2045    -19337  
00655L 國泰中國A50正2           945         0    3037   欣興                   -2011     -3344  
2345   智邦                     875      2476    2888   新光金                 -1984    -31604  
00642U 元大S&P石油              868         0    5880   合庫金                 -1960     -8726  
4906   正文                     761      2958    2356   英業達                 -1856     -7005  
00830  國泰費城半導體           743     -1174    00676R 富邦臺灣加權反1        -1670         0  
3682   亞太電                   655       430    2884   玉山金                 -1581    -13916  
00651R FH香港反1                625         0    2618   長榮航                 -1484    -16996  
00670L 富邦NASDAQ正2            597         0    00648R 元大S&P500反1          -1479         0  
00631L 元大台灣50正2            592         0    2881   富邦金                 -1412     -6030  
4927   泰鼎-KY                  534       958    6116   彩晶                   -1411     -7747  
020000 富邦特選蘋果N            526         0    00671R 富邦NASDAQ反1          -1402         0  
00692  富邦公司治理             462      1537    2367   燿華                   -1249      6477  
00738U 元大道瓊白銀             449         0    1312   國喬                   -1152     -2760  
6213   聯茂                     437      2503    4938   和碩                   -1128     -4202  
3711   日月光投控               412      2199    2382   廣達                   -1082     -7616  
00653L 富邦印度正2              411         0    2408   南亞科                  -961      5059  
1809   中釉                     408       -19    2317   鴻海                    -939    -13695  
006208 富邦台50                 401         0    0050   元大台灣50              -927     11289  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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