08月05日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05 聚陽、倉佑、永冠-KY、中纖、高雄銀、玉晶光、立積、陽光能源-DR 08/02 樂士、聲寶、精元、泰碩、玉晶光、立積、昇陽半導體、陽光能源-DR 08/01 聚陽、倉佑、精元、泰碩、玉晶光、清惠、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 08月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1477 聚陽 02 01、05 1529 樂士 01 02 1568 倉佑 02 01、05 1589 永冠-KY 01 05 1604 聲寶 01 02 1718 中纖 01 05 2387 精元 02 01、02 2836 高雄銀 01 05 3338 泰碩 02 01、02 3406 玉晶光 03 01、02、05 4968 立積 02 02、05 5259 清惠 01 01 8028 昇陽半導體 01 02 9157 陽光能源-DR 03 01、02、05 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 23 附記：07月份注意股票及次數 1262 綠悅-KY (01)、 1477 聚陽 (01)、 1533 車王電 (01)、 1762 中化生 (04) 1905 華紙 (03)、 2032 新鋼 (01)、 2228 劍麟 (01)、 2387 精元 (06) 2404 漢唐 (01)、 2439 美律 (01)、 2491 吉祥全 (03)、 2501 國建 (01) 2514 龍邦 (01)、 2548 華固 (01)、 2616 山隆 (02)、 2707 晶華 (02) 3002 歐格 (01)、 3008 大立光 (03)、 3016 嘉晶 (01)、 3017 奇鋐 (04) 3034 聯詠 (03)、 3041 揚智 (01)、 3049 和鑫 (01)、 3338 泰碩 (11) 3406 玉晶光 (15)、 3504 揚明光 (02)、 4720 德淵 (01)、 4739 康普 (01) 4935 茂林-KY (03)、 4943 康控-KY (02)、 4968 立積 (07)、 5215 科嘉-KY (02) 5259 清惠 (07)、 5484 慧友 (01)、 6166 凌華 (01)、 6192 巨路 (01) 6224 聚鼎 (01)、 8028 昇陽半導體 (04)、 8411 福貞-KY (02)、 8478 東哥遊艇 (04) 8488 吉源-KY (02)、 911616 杜康-DR (06)、 911619 耀傑-DR (04)、 9906 欣巴巴 (02) 9931 欣高 (01)
[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
鉅亨台北資料中心※來源：台灣證券交易所
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