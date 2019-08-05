大江、因華7月營收雙增 因華更創歷史新高

大江生醫 (8436-TW) 與因華 (4172-TW) 今 (5) 日同步公布 7 月營收，大江受惠中國市場拉貨動能復甦，7 月營收 8.2 億元，月增 1.4%，年增 15%；因華則因罕病用藥開始量產出貨，7 月營收 1208 萬元，創新高，月增 276.82%，年增 97.18%。

相對之下，國鼎 (4132-TW) 7 月營收 468 萬元，月減 9.4%，年減 73%；累積前 7 月營收 3623 億元，年減 41.7%，國鼎表示，由於生技月並未進行促銷活動，加上日本子公司銷售不如預期，導致營收下滑。

大江 7 月營收 8.2 億元，月增 1.4%，年增 15%；累積前 7 個月營收 69.85 億元，年增 65%，展望後市，董事長林詠翔表示，未來將以 3 個新事業分頭並進，另外，中國市場營運穩定，今年將持續成長，法人估，今年整體營收可望成長 3 成。

此外，法人表示，儘管先前傳出有中國客戶涉入非法行銷宣傳，影響拉貨，不過目前中國市場營運已有復甦跡象。

林詠翔指出，未來大江集團將以三事業分頭並進，包括大江生醫、大江基因及大江生活，其中，大江生醫以保健美膚產品研發製造 ODM 服務，再新加上智財 (IP) 授權業務，靈活運用現有的 600 項專利。

大江基因則以基因檢測與個人保健客製化服務，新加入人類幹細胞療法；大江生活除原有的自有品牌流通外，將開發全新樣態的功能性生活產品，如益生菌護墊、濕紙巾等，再加上國際通路對接服務，替客戶布局全球市場。

因華則受惠治療苯酮尿病的罕病用藥「因飛諾」，原料藥量產出貨，7 月營收 1208 萬元，創歷史新高，月增 276.82%，年增 97.18%，累積前 7 個月營收 3394 萬元，年減 10.69%。

因飛諾去年授權山東新時代藥業，並取得人民幣 300 萬 (約新台幣 13.7 億元) 授權金，今年 2 月也登陸美國原料藥主檔案 (DMF)，7 月開始量產出貨。

展望後市，法人表示，因飛諾預計透過山東新時代藥業，在中國申請藥證，最快明年就可能到藥證，除推升後續營收表現外，今年營運有望轉虧為盈。