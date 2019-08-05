〈美祭中新關稅〉謝金河：台廠多在中國生產 核心產業恐遭受衝擊

美國總統川普宣布 9 月起對 3000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，甚至揚言進一步提高到 25%，財信傳媒董事長謝金河示警，這場貿易戰已經沒有迴旋空間，此次商品都是台灣出口大宗，且台灣電子業多在中國生產，此次恐開始撞擊台灣核心產業。

另外，針對人民幣貶破 7 字頭，謝金河也說，一定有人受傷害。

謝金河在臉書上分析美中貿易戰，他指出，中方立場趨於強硬，商務部長鍾山表示，重大原則議題上，中方寸土不讓，中國媒體更表示，不想打、不怕打，但必要時不得不打，環球時報也指出，要關切的是貿易戰持續下的國際戰略。

謝金河表示，這次 3000 億美元商品，涵蓋手機、筆記型電腦、服飾、鞋類、玩具、遊戲機、電腦螢幕、電視及相機等，都是台灣出口大宗，對台灣核心產業的撞擊力道將加大。

謝金河進一步指出，對照南韓三星集團用 10 年時間把中國生產基地移轉至北越，台灣電子業大多仍在中國生產，恐受更大的衝擊。

謝金河表示，美中貿易戰形同攤牌，雙方都有不惜一戰的準備，人民幣兌美元今天貶破 7 元關卡，是 1994 年朱鎔基匯改以來最大的變化。

謝金河指出，過去十幾年，台灣的投資人最喜歡人民幣資產，一旦人民幣出現大變化，台灣投資人都吃大虧，TRF (目標可贖回遠期契約) 事件就是一個慘劇，這次人民幣急貶，一定有人受傷害，謝金河提醒，全球金融市場動盪，最好緊盯人民幣及韓元動向。