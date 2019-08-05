〈CIP下單東元〉東元將優先採購台廠零件 占承攬金額高達98%

麥開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (5) 日與東元電機 (1504-TW) 簽署「陸上變電站 EPC 統包」契約，東元總經理連昭志表示，將優先採購台灣產製的零件設備，包括線纜、高壓開關、控制器等，初估台廠占承攬金額的 98% 以上，市場點名，華新、大亞、中興電工等相關供應鏈可望受惠。

CIP 申請的兩處風場分別為彰芳風場及西島風場，東元將整合兩處風場輸出電力，銜接至陸上變電站，再輸往台電變電所的供電網路；東元表示，離岸風場的建置工程中，變電設施雖是陸上設備，但仍需對抗海岸高溫潮濕多鹽的環境，因此，未來將採遠端監控，建置無人變電所。

機電設備採購方面，連昭志表示，目前除變壓器和電表，其他設備零件將優先向台灣廠商採購，包括高壓開關、控制器、線纜等，其中，控制台及高壓設備由東元生產，至於其他零件目前仍在洽談中，初估占承攬金額約 98% 以上，並在 2020 年初開工。

至於代工組裝方面，連昭志指出，由於牽涉商業談判，會朝 ODM 或 OEM，雙方仍在評估當中，不過可以確定的是，機組裝好後，對未來 20 年發展都是關鍵。

連昭志表示，過去台灣沒有離岸風電相關的產業和技術，因此，看旺後續潛在商機，而後續的設備支出等會再依時間，提出認列。