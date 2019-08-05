[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/02 108/08/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.08750 23.30620 0.78130 3.35233 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.50500 22.75230 0.75270 3.30824 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.04000 13.63000 0.41000 3.00807 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.62000 15.23000 0.39000 2.56074 復華恒生單日反向一倍基金 8.58000 8.38000 0.20000 2.38663 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.38000 0.29000 2.34249 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.05000 11.80000 0.25000 2.11864 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.27000 6.14000 0.13000 2.11726 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.36050 44.45230 0.90820 2.04309 元大滬深300單日反向1倍基金 12.66000 12.41000 0.25000 2.01450 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.49660 42.64770 0.84890 1.99049 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.01110 44.14010 0.87100 1.97326 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.96620 44.10110 0.86510 1.96163 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.51000 11.29000 0.22000 1.94863 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.27040 43.42750 0.84290 1.94094 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.28610 44.42870 0.85740 1.92983 復華美國20年期以上公債ETF基金 69.52270 68.20780 1.31490 1.92779 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.82480 43.98600 0.83880 1.90697 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.37950 42.57960 0.79990 1.87860 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.96100 41.29340 0.66760 1.61672 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.28000 13.07000 0.21000 1.60673 元大台灣50單日反向1倍基金 11.70000 11.52000 0.18000 1.56250 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.26310 45.55310 0.71000 1.55862 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.19000 7.08000 0.11000 1.55367 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.25970 44.57710 0.68260 1.53128 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.79890 40.18530 0.61360 1.52693 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.17980 46.48330 0.69650 1.49839 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.46370 44.79670 0.66700 1.48895 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.76000 15.53000 0.23000 1.48100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------