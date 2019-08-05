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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/02  108/08/01  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  24.08750   23.30620   0.78130    3.35233
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      23.50500   22.75230   0.75270    3.30824
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.04000   13.63000   0.41000    3.00807
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.62000   15.23000   0.39000    2.56074
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.58000    8.38000   0.20000    2.38663
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.67000   12.38000   0.29000    2.34249
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.05000   11.80000   0.25000    2.11864
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.27000    6.14000   0.13000    2.11726
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           45.36050   44.45230   0.90820    2.04309
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.66000   12.41000   0.25000    2.01450
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    43.49660   42.64770   0.84890    1.99049
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                45.01110   44.14010   0.87100    1.97326
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.96620   44.10110   0.86510    1.96163
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.51000   11.29000   0.22000    1.94863
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            44.27040   43.42750   0.84290    1.94094
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      45.28610   44.42870   0.85740    1.92983
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    69.52270   68.20780   1.31490    1.92779
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     44.82480   43.98600   0.83880    1.90697
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 43.37950   42.57960   0.79990    1.87860
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.85000    7.72000   0.13000    1.68394
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.96100   41.29340   0.66760    1.61672
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.28000   13.07000   0.21000    1.60673
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.70000   11.52000   0.18000    1.56250
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             46.26310   45.55310   0.71000    1.55862
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.19000    7.08000   0.11000    1.55367
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級  45.25970   44.57710   0.68260    1.53128
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                40.79890   40.18530   0.61360    1.52693
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金              47.17980   46.48330   0.69650    1.49839
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     45.46370   44.79670   0.66700    1.48895
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.76000   15.53000   0.23000    1.48100
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