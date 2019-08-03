〈父親節理財〉網購消費刷卡比回饋 四張網購信用卡優惠PK

暑假消費商機一波波，8 月份消費檔期重頭戲包括父親節與七夕情人節商機，銀行鎖定網購商機，陸續推出網購專屬信用卡，主打現金回饋，有銀行甚至標榜可直接折抵當期簽帳金額，對於偏好網購的消費者來說，也算不無小補。

電商網購當道，銀行業緊抓此一趨勢推行信用卡也多偏向現金回饋，標榜網購通路一律享有現金回饋，更互相比拚回饋率向卡友招手，目前包括玉山銀 U Bear、華銀 i 網購、兆豐銀 e 秒刷、台新 @GoGoicash 聯名卡等全都主打網購回饋。

玉山銀行近期甫問市的 UBear 信用卡，主打高趴數現金回饋，鎖定網購、超商、電影等消費通路皆可享有現金回饋，以網路購物來說回饋率 5%、回饋上限 600 元，適用通路除了知名電商平台與實體商店網路通路外，就連手機 APP 綁定卡片的線上支付，例如高鐵 APP、計程車 APP 等，也可享有 5% 現金回饋。



華銀將 icash 聯名卡更名為 i 網購生活卡，目標明確鎖定網路購物通路，且對於網路定義相對寬鬆，只要是透過電腦、手機等網路方式消費並刷卡結帳，新卡友且申請電子帳單，刷卡金回饋率最高可達 5%，但同樣設有回饋上限天花板，每期回饋金額最高 300 元。

兆豐 e 秒刷鈦金卡同樣放寬網購通路定義，刷卡消費回饋率 2.5%，申請電子帳單再加碼 0.5%，合計最高可達 3%，每期回饋金上限 250 元，如果是新卡友回饋率可達 4%。

台新銀 @GoGo 悠遊御璽卡提供數位帳戶刷卡現金回饋，一般通路消費回饋率 1.5%、數位通路回饋率加碼 2%，回饋率最高可達 3.5%，每期回饋上限 500 元，但要注意的是想要享有 3.5% 回饋率必須綁定台新數位帳戶 Richart 並申辦電子帳單。