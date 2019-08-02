致茂測試設備業務 下半年營收可望成長1成

量測廠致茂 (2360-TW) 測試設備業務出貨動能，已從第 2 季起復甦，下半年該事業體營收可望較上半年成長 1 成，且在智慧型手機 ToF 後鏡頭與 5G 應用推升下，上半年半導體及 Photonics 測試解決方案業務客戶家數已大幅成長，營運後市看俏。

展望下半年，致茂指出，測試設備出貨動能從第 2 季起，已隨著客戶資本支出復甦，回歸較正常水準，並看好動能將延續至下半年，挹注業務動能。由於致茂預估今年母公司營收將與去年持平下，法人預期，致茂測試設備事業體下半年營收，可望較上半年成長 1 成。

半導體及 Photonics 測試解決方案業務方面，致茂上半年在智慧型手機 ToF 後鏡頭與 5G 基礎建設應用推升下，雷射二極體測試設備客戶家數，由今年初的 10 多家倍增，且上半年起已出貨全球一線 28 GHz 高頻 RFIC 大廠系統層級測試 (SLT) 設備。

Photonics 產品上半年在半導體及 Photonics 測試解決方案營收占比中，已超過 5 成，致茂看好未來比重將進一步拉升，且過去不易切入的中國廠商，在貿易戰期間，尋求降低對美國廠商的依賴度，將為致茂拓展市佔率帶來契機。

致茂第 2 季稅後純益 4.75 億元，季增 60.5%，年減 53.66%，每股純益 1.15 元；上半年稅後純益 7.71 億元，年減 47%，每股純益 1.87 元。