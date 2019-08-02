[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/08/01 108/07/31 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.75230 22.29030 0.46200 2.07265 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.30620 22.83590 0.47030 2.05948 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 元大滬深300單日反向1倍基金 12.41000 12.24000 0.17000 1.38889 台新高股息平衡基金 33.34880 32.89820 0.45060 1.36968 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.14000 6.06000 0.08000 1.32013 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.14010 43.62150 0.51860 1.18886 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.45230 43.96680 0.48550 1.10424 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.57960 42.12190 0.45770 1.08661 復華恒生單日反向一倍基金 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.42750 42.96130 0.46620 1.08516 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.10110 43.63290 0.46820 1.07304 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.20780 67.48650 0.72130 1.06881 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.42870 43.95900 0.46970 1.06850 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.31000 12.18000 0.13000 1.06732 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.64770 42.20950 0.43820 1.03815 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.98600 43.53750 0.44850 1.03015 元大標普500單日反向1倍基金 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.55310 45.11140 0.44170 0.97913 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.48710 43.06850 0.41860 0.97194 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.71000 69.04000 0.67000 0.97045 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.79670 44.37950 0.41720 0.94007 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.26830 42.86710 0.40120 0.93592 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.12710 45.69970 0.42740 0.93524 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.78760 66.17600 0.61160 0.92420 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.36540 40.99010 0.37530 0.91559 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.86750 43.47010 0.39740 0.91419 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------