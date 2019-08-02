新聞
0

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/08/01  108/07/31  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      22.75230   22.29030   0.46200    2.07265
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  23.30620   22.83590   0.47030    2.05948
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.29000   11.13000   0.16000    1.43756
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.41000   12.24000   0.17000    1.38889
台新高股息平衡基金                                               33.34880   32.89820   0.45060    1.36968
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.14000    6.06000   0.08000    1.32013
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                44.14010   43.62150   0.51860    1.18886
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.29000   12.15000   0.14000    1.15226
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           44.45230   43.96680   0.48550    1.10424
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 42.57960   42.12190   0.45770    1.08661
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            43.42750   42.96130   0.46620    1.08516
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  44.10110   43.63290   0.46820    1.07304
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    68.20780   67.48650   0.72130    1.06881
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      44.42870   43.95900   0.46970    1.06850
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.31000   12.18000   0.13000    1.06732
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    42.64770   42.20950   0.43820    1.03815
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     43.98600   43.53750   0.44850    1.03015
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.11000   11.99000   0.12000    1.00083
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             45.55310   45.11140   0.44170    0.97913
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                   43.48710   43.06850   0.41860    0.97194
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                  69.71000   69.04000   0.67000    0.97045
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     44.79670   44.37950   0.41720    0.94007
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  43.26830   42.86710   0.40120    0.93592
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        46.12710   45.69970   0.42740    0.93524
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            66.78760   66.17600   0.61160    0.92420
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債  41.36540   40.99010   0.37530    0.91559
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.72000    7.65000   0.07000    0.91503
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                               43.86750   43.47010   0.39740    0.91419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞