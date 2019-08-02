基期高+需求不佳 下半年筆電出貨估逐季下滑

隨著全球貿易戰惡化，再度衝擊全球消費市場，研調機構 DIGITIMES Research 今 (2) 日指出，部分廠商為因應貿易戰提前拉貨，加上英特爾處理器最快 9 月上市，本季出貨動能估衰減，較第 2 季下滑，第 4 季恐持續減少，不過平板受惠需求回升，本季出貨可望季增 19.3%。

DIGITIMES Research 表示，第 2 季台筆電代工廠受客戶提前備貨需求增溫，包含仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等出貨皆創高，不過仁寶本季出貨受標案結束及訂單分配變化影響，估將小幅下滑，英業達則受惠普及宏碁訂單增加，出貨逆勢成長。

展望本季，DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫指出，廠商在第 2 季提前備貨、英特爾新產能最快 9 月才釋出，本季筆電出貨估將下滑，另外中國整體經濟成長放緩、商用機種換機潮進尾聲，今年全球筆電市場旺季不旺，缺乏新動能的前提下，第 4 季出貨估較本季再下滑。

平板方面，DIGITIMES Research 分析師郭宜玲表示，第 2 季全球平板出貨為 3266 萬台，季減 8.7%、年減 11.9%，主因蘋果無新品、華為出貨受美國禁令影響，造成平板淡季效應明顯，不過展望本季，蘋果將推出平價款 iPad、華為出貨重返正軌，預期全球平板出貨量將季增 19.3%。