網家首推三節合一大檔期 估3天營收上看10億元

為擴展暑期消費商機，網家 (8044-TW) 將 8 月的七夕、父親節和中元節採買和送禮商機整合，推出為期 3 天的「8 月心禮節」，罕見在非雙 11 大檔的行銷檔期強打藝人晚會嘉年華，由於網家此次活動規模超越過去雙 11 行銷規格，網家執行長蔡凱文表示，3 天活動業績目標衝出 10 億元營收，另外，蔡凱文也先行透露，今年雙 11 的行銷預算比去年更多，下半年整體業績上揚可期。

蔡凱文說，心禮節也可說是對 PChome 今年雙 11 的想像，並醞釀今年雙 11 的能量。

PChome 24h 購物行銷中心副總監鐘紫瑋進一步說明，七夕、父親節和中元節接續登場，買氣已在 7 月下旬起發酵，尤其本次提供互動送禮的推薦功能，有效搶攻送禮商機。

網家統計，活動自昨日開始，行動端已較去年同期成長 142%，業績超標，會員活躍數年增 45%，平均客單價也年增 30%，而女性消費者購買占比達 60%，扭轉過去 Pchome 以男性客群為主的印象。

其中，父親節禮物的購物預算約在萬元左右，今年以實用性強，更具科技感和品牌質感的 3C 科技產品、保健食品、衣鞋包錶共三大類商品最受消費者青睞。

情人節禮品選購則以千元以上到萬元預算的香氛、美妝保養品、名牌包和手機，成為這波消費檔期的熱門首選。

為持續刺激暑期消費，PChome「心禮節」除了祭出回饋，更罕見在 8 月斥重金打造眾多明星雲集的「狂禮 88 嘉年華」，網家自許為「潮電商」，本周末活動將有超過 100 個品牌包括 3C、運動、美妝、食品和飲料品牌等加入促銷活動

而最受矚目的活動就是在今晚 8 點與 LINE 購物合作，限時加碼回饋 8%，業績衝高可期。

此外，網家強調，近期找來女星張鈞甯作為品牌代言人，是看好女力的崛起，希望藉此在為 PChome 導入更多女性客源。