【華冠投顧】幸運星-鮑爾讓美股打噴嚏…台股跟著大跌百點重感冒！！

林幸蓉 分析師

【前言】從 7/23 起，老師就已經在群組無私專業的告訴大家大盤將會拉回…… 至今大盤已拉回 280 點囉…… 相信粉絲都調整弱勢持股，盡量收回現金囉…… 拒絕當大輸…… 是贏家的第一步！！

焦點個股：4915 致伸、3491 昇達科、2387 精元、2301 光寶科、6244 茂迪

昨晚 Fed 降息降息一碼（0.25%），鮑爾稱是為了預防川普的中美貿易戰經濟下滑的調整，不代表長期降息循環已開始，讓市場失望。道瓊大跌 333 點，費半大跌 3.22%。今日台股跳空大跌權值股 2330 台積電、2303 聯電、2317 鴻海、3008 大立光、2357 華碩、2382 廣達，金融業 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2823 中壽、5876 上海商銀，台塑四寶 6505 台塑化、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化。盤中大跌 109 點吃掉昨天的 69 點下影線，收盤跌 92 點，成交量 1,296 億。OTC 賣壓尚未出籠，所以小跌 0.28%，成交量 278 億。

幸運星鎖碼影音學堂的太陽花系列…… 持續大漲創高：7/25 學員的「太陽花１號」3444 利機漲停後天天創高，今天還是再創新高。7/26 學員的「太陽花２號」6244 茂迪連續兩根漲停後，今天還是大漲創高！！連 6 月份學員老菜 5215 科嘉 - KY 今天還是波波高的創新高……

其他強勢股：電源供應器 2308 台達電 Q2 EPS 達 3.67 元創歷史新高、2301 光寶科 Q2 稅後純益 23.9 億元也攀上近九年同期新高，公布財報後，兩檔都逆勢上漲。4915 致伸在法說會公布利多，股價攻漲停。資訊服務 3029 零壹、2480 敦陽科及 2453 凌?，黃金稀土 1809 中釉、5G 的 3491 昇達科、蘋概股鍵盤 2387 精元、散熱 3324 雙鴻、CCL 2383 台光電、鏡頭 3630 新鉅科等……

昨天較強的 PCB 族群生不逢時，今日拉回：8039 台虹、8046 南電、2367 台燿等。其他有 4414 如興（破底）、2371 大同、2903 遠百、1504 東元、6217 中探針、8182 加高、4968 立積等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。