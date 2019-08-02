

◆盤勢分析

1. 中美貿易協商談不攏，今 (8/2) 晨美國總統川普宣布對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品，將徵收 10％ 關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。美股四大指數瞬間豬羊變色全數重挫，四大指數漲跌幅介於 - 0.79% 至 - 1.97%，其中以費半指數跌幅最大。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量在 1,300 億之上，今日若下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為季線 (約 10661 點附近)，上檔壓力約為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線提防回測季線。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩月線並轉強。

3. 櫃買指數下跌 0.28%，收在 140.83 點。短線支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 觀盤重點：FED 如預期降息但美股以利多出盡反應呈現大跌，台股跟隨美股連動反應，短線上台股加權指數若要再往上攻，成交量必須再放大。由於昨晚美國總統再對中國課加新一輪 3000 億美元的關稅，今日台股早盤勢必再受此利空衝擊，建議投資人短線上須留意風險，預期短線上指數將有下探跌破季線附近的風險，選股方向可留意 IC 設計、5G、TWS、資產營建、內需。

5. 整體景氣不佳，但車市卻衝出大量。7 月車市在各大品牌積極衝刺下，整體市場登錄達 48,429 台，不但是今年單月最佳成績，創下自 2006 年以來的同期新高紀錄，單月表現優於市場預期。

6. 英特爾新一代筆電應用產品利劍出鞘，昨（1）日宣布推出 11 款第 10 代 Intel Core 處理器。同時，英特爾也透露，已向美國政府申請銷售部分產品給華為。 外界預期，英特爾新產品將帶動新一波換機潮，挹注 2353 宏碁、2357 華碩、2377 微星、2376 技嘉等台廠業績。

7.IC 設計廠 2379 瑞昱於 1 日舉行法說會，其第 2 季營收與獲利雙創新高，每股純益為 3.63 元。法人預期，2379 瑞昱第 3 季業績表現將持續增溫。2379 瑞昱第 2 季合併營收為 151.82 億元，季增 18.3%，淨利為 18.45 億元，季增 33.8％，每股純益 3.63 元。值得注意的是，該公司因為過往累積開發的 IP 可重複應用在各產品領域，因此研發費用率降低，使得單季營益率達 11％，為近三年高點。

8.2308 台達電第 2 季繳出超亮眼成績單，董事長海英俊表示，第 3 季整體營運看來還可以，除了工業自動化看不清楚外，其他還是成長，至於電動車大家期望很高，但市場表現不如預期。

