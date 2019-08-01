〈台達電法說〉Q3迎旺季 營收估續創新高

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，董事長海英俊表示，第 3 季依舊有旺季，除工業自動化 (IA) 外，像是電源、風扇、被動元件及資料中心等都還是會成長，目前看來還可以，營收可望續創新高。

海英俊表示，今年雖然外部干擾因素較多，但目前來看第 3 季還是會進入傳統旺季，只是會不會比往年旺，則需要觀察終端市場的需求情形，至於第 4 季目前還看不太清楚。

以台達電三大產品線來看，海英俊指出，第 3 季除了自動化產品外，電源及零組件、基礎設施應該還是會維持成長的態勢，其中像是電源、風扇、被動元件、資料中心等需求動能較為強勁。

至於自動化的部分，海英俊坦言，目前看得沒有那麼清楚，主要是因為貿易戰，導致市場投資觀望，下半年雖然有稍微好一點，但全年難脫衰退格局，不過他強調，自動化屬於硬性需求，到最後一定得做，依舊正向看待中長期發展。

法人則預估，台達電第 3 季進入旺季後，營收估將呈現季增，且就算扣除泰達電，營收也可望優於去年，不過，獲利方面，因為第 2 季業外認列併購時所產生的一次性處分利益 59 億元，但第 3 季並沒有此因素，因此獲利將較上季回落，但無論有無加計泰達電，都將優於去年同期。