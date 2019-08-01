【華冠投顧】個股走勢不受限、PA族群有亮點

大盤趨勢》

儘管市場已預期降息一碼，但是聯準會的說話，卻讓市場認為後續降息的機率大減，進而影響短線投資人的信心。不過，若後續降息的機率減少，則債券市場的暫泊資金，將可望回流全球股市。而台股今天雖回測季線附近，量能也進一步提升，但是先前的多方缺口仍在，是否回補仍是後續觀察的重點。因大盤自 5 月份上漲以來，已出現兩次多方缺口，即使真的回補一個缺口，多方趨勢仍未改變。8 月份開始，季線扣抵值將在下周步入低檔區，除年線之外，各期均線都有機會同步翻揚，投資人不妨趁此波拉回的時候，逢低佈局低基期個股。

類股動向》

散熱族群經歷多天的整理之後，今天由 3324 雙鴻急起直追，股價拉高近乎漲停，帶動 3338 泰碩、3653 健策、3017 奇鋐翻紅向上。不過，散熱族群基期不低，後續若營收公佈之後，若有續強的趨勢，則股價才有續強的空間。反之，若後續量能不足，則不排除此次的拉抬，是基於先軋空而後下殺。另外，騏遠前天在生活圈所分享的 PA 族群，今天表現相對強勢。除 3105 穩懋收在平盤，2455 全新、8086 宏捷科收在最高價。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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