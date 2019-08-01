圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

【文 / 陳舜協】

民進黨在立法院完成「國安五法」修法後，蔡英文在臉書發文表示接下來要推動限制「中共代理人」在台灣政治宣傳、舉辦活動等相關法律，引發「綠色威權」、「鎖國」，或是被中共官媒定性的「修法台獨」等批評。但細究後即可發現，蔡英文連番修法的目的可能並不在於追求立刻實現「台獨」，企圖在炒作對立、爭取連任的同時，又「以法制統」才是她的標的，對內一方面引發言論的寒蟬效應，使台灣內部鼓吹兩岸統一的言論式微，另一方面用以安撫此前躁動不安的獨派，令其「不滿意但可接受」。

難以應對的「以法制獨」

「以法制獨」過去常被用來形容中共為遏止主張「制憲、正名」、「一邊一國」的獨派勢力在台灣內部發展，並警告台灣人民不要做出「後悔莫及」選擇的法律手段。具體來說，包括 2005 年大陸人民代表大會通過，明確定義三種情況下可使用「非和平手段」完成兩岸統一的《反分裂國家法》，以及 2017 年大陸國務院公佈的《反間諜法施行細則》將「分裂國家、破壞統一、顛覆政權、煽動民族分裂」等納入「間諜以外危害國家安全行為」適用範圍，甚至還有近年來時不時就傳出可能會提出的《國家統一法》。

中共之所以可以用法律手段達到限制「台獨」言論的效果，一是雖然兩岸分治已久，但「一個中國」依然是兩岸憲法的共同主張，同時也是北京與華盛頓建交的前提基礎。《反分裂國家法》授權中共中央在「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」及「和平統一的可能性完全喪失」情況下，可以使用「非和平方式」完成統一，《反間諜法施行細則》則擴大「間諜以外危害國家安全行為」的適用範圍。這些都是為了確保「一個中國」原則能在對台工作實踐中被落實，同時不實質損害美國的利益及違反兩岸憲法的「一中框架」。

再則，2017 年 3 月發生「李明哲案」，成了北京演示何謂「煽動顛覆政權」及刑度的範例。可以說，在憂心兩岸因「台獨」主張動蕩使「非和平方式統一」成真的恐懼下，加上兩岸民間互動緊密、交流日盛，北京「以法制獨」的工作是成功的，雖然台灣人民的本土意識愈來愈強，傳統獨派的「制憲、正名」主張卻在台灣政治場域裏逐漸式微，甚至在以選舉為主的台灣民主制度下，成為「票房毒藥」。

簡言之，「以法制獨」之所以有效，是因北京藉法律條文確立了就涉台事務畫出言論的「紅線」，使得相關團體，甚至包括美國在內都開始「自我審查」，甚至抱著「多一事不如少一事」心態，在客觀上產生了寒蟬效應，尤其是事業跨及兩岸三地的演藝人員及台商最為明顯。

甚至，蔡英文會在 2016 年台灣總統大選時提出「維持現狀」及「基於《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律」處理兩岸關係論述，這也是根本原因。

此外，兩岸經濟、軍事及國際外交實力日漸懸殊，且在川普（Donald Trump）上任前，「中美關係」始終是「合作大於競爭」，民進黨除了在課綱調整時持續強化「本土意識」外，其餘只有偶發的賴清德自稱是「主張台獨的務實政治工作者」主張，及民進黨立委蘇巧慧提出但未獲支持的「去一中」修憲提案等「意外」，實則對北京「以法制獨」的作法找不到利己的對應方式，甚且在「言論自由」的保護傘下，還須忍受少數急統團體在台灣揚起五星旗「為匪宣傳」。

區分敵我的「中共代理人」

不過，川普在 2017 年底發表任內首份《美國國家安全戰略報告》，明確將北京定義為「競爭對手」，並掀起中美貿易戰後，為了遏制中國大陸繼續崛起，美國的兩岸利益天平明顯朝希望「兩岸不統」方向傾斜；又 2018 年九合一選舉民進黨意外大敗，「親美」的蔡英文連任亮起紅燈，令美國加大「親台」力道。而習近平的「習五點」啟動兩岸統一進程，又使得本土意識成為主流的台灣人民對「武統」及「一國兩制」同等恐懼，也讓蔡英文政府找到反制北京「以法制獨」的突破口，從而得以營造有利於「國安五法」及接續限制「中共代理人」在台活動修法通過的社會氛圍。

蔡英文政府所謂的「國安五法」，包括《兩岸人民關係條例》、《國家安全法》、《國家機密保護法》、《刑法》外患罪章的新增及修正條文，主要是對退休公務人員、特定領域退休將領「親中」行為的問責，及「共諜」適用範圍擴及陸、港、澳地區，或是將「兩岸和平協議」通過變成比修憲通過還難的「不可能的任務」。

總體來說，「國安五法」針對與防堵的對象，表面上只局限在「親北京人士」，對大部分台灣人來說，影響不大，甚至在百萬香港人上街抗議修訂《逃犯條例》事件影響下，還成了「政治正確」。民進黨政府藉修「國安五法」，想重新提醒了台灣人民「兩岸是敵人」、「兩岸不是一家人」。所以，雖然蔡政府以「國家安全」為名的恣意妄為，有以「莫須有」罪名傷及無辜並侵害特定族群權益及言論自由與民主制度的風險，甚至違背了中華民國憲法的「一中框架」，但民間少人聞問，這自然提供了蔡英文藉進一步修法限制「中共代理人」在台宣傳及活動，以達成「以法制統」、割據自守的現時目標。

是台灣利益還是美國利益？

根據民進黨的修法版本，「中共代理人」不得在台從事行為包括「從事危害國安之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；及出席或參加其所舉辦或與其共同舉辦之會議，發表危害國安之決議、共同聲明或相應聲明，違反者可處 3 年以下有期徒刑、新台幣 500 萬元以下罰金」。

就其內容而言，修法通過後，黨政人士、學者、產業、青年、媒體乃至於媒體在台灣舉辦「探索兩制台灣方案」的座談會、研討會及論壇等，甚至遠赴大陸、第三地參加相闗會議，一經披露，都可能有「違法之虞」，從而產生自我審查的寒蟬，從而達到「以法制統」的效果。

其中微妙之處在於，蔡英文政府始終沒有更動「憲法一中」框架的企圖，用來對北京強硬的修法，也多是針對《兩岸人民關係條例》的法條新增及修正。為何？因為「台灣不獨」始終是美國在兩岸利益的核心，而且也沒有違反蔡英文「基於中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸關係」的對美承諾，又可相當程度滿足希望蔡政府強硬對付北京的傳統「獨派」需求，藉著台灣人對統一，特別是「一國兩制」的普遍抗拒，以贏取選票，可說是一舉數得。

然而，北京之所以能「以法制獨」，而台灣先前一直無法找到方法「以法制統」，正是因為兩岸制度不同，台灣在政治轉型過程中建立起的民主制度，保障了人民的言論與政治自由。若人民對於由此修法而引發的寒蟬效應全然不察，任由民進黨政府及美國在背後操弄，那麼，威權制度下才有的「思想犯」重回民主社會，也不必太過意外。

來源：《多維 TW》月刊 045 期

更多精彩內容請至 《多維 TW》