DRAM現貨、合約價格兩樣情 7月合約價大跌逾10%

TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，雖然現貨市場價格自 7 月初以來大漲 24%，但市場規模仍小，無法有效去化原廠高庫存，加上整體終端需求進入旺季前未見起色，合約價格再度呈現下跌走勢，市場主流產品 DDR4 8GB 成交均價來到 25.5 美元，較上月 28.5 美元下跌 10.5%。

TrendForce 表示，合約價格議價基礎來自供給與需求，並非依據市場散佈的消息。從需求端來看，今年 PC 市場 (含 NB) 估衰退 4.8%、全球智慧型手機估衰退達 5%，伺服器市場也估從原先預估最高 3.9% 下修至零成長；供給端方面，部分 DRAM 廠宣稱啟動減產計畫，但實際規模都不大，是以舊製程減產或是製程轉換產生的晶圓減少居多，原廠庫存水位至今仍達 3-5 個月以上。

由於合約市場規模占整體 DRAM 交易市場 9 成以上，在供過於求仍未改善情況下，7 月合約價格依然走跌。

放眼第三季的 DRAM 價格走勢，日本能否在 90 天允許原物料出貨將是觀察重點，但從原廠仍願意在 7 月降價求售的角度來看，顯示後續生產供貨暫無太大問題。即使日本隨後宣布將韓國移出白名單，也僅是取消最惠國待遇，未來韓國將和台灣一樣，敏感原物料皆須逐筆審查，而非制裁與限制。不過，原廠仍希望透過此議題讓價格有所支撐，使得第三季合約價格走勢難以預測。

TrendForce 指出，近期現貨價格翻揚，起因於日本管制出口三種半導體原料的消息面，尤其近 2 年價格下跌，導致通路庫存普遍不高，加上市場恐慌與對未來供貨的擔憂，讓現貨價格短期大幅翻揚。但實際上，現貨市場狀況有行無市，若沒有實際買單，高點過後下滑機率極高。

根據過往經驗，現貨市場往往是 DRAM 產業漲跌幅先行指標，價格漲跌幅大波段的基礎，在於實際庫存增加或減少，然而，此次 DRAM 現貨價格的上漲僅以消息面為主，加上原廠庫存水位高，除非日韓問題持續惡化，短期尚不構成價格趨勢正式反轉的條件。

日本 7 月 1 日宣布對韓國強化出口管理，其中三項可能會成為軍事用途的原物料，需要逐筆審核，但經過 TrendForce 調查，三項管制物品光阻劑、氟化氫、氟化聚醯亞胺中，僅有氟化氫與 DRAM/NAND 生產有關連，日本此項產品雖在全球市占約為 60-70%，半導體廠仍可從其他區域或國家取得，加上三星與 SK 海力士有 2.5 月左右的庫存，短期衝擊影響不大。

TrendForce 指出，據了解，韓 DRAM 廠已在第一時間將相關文件送至日本政府審查，多無退件相關事宜發生，若有也是將資料補齊送審，審查時間最長 90 天，此事件最終結果將在第 3 季明朗化，若第一批管制物品可以出口至韓國，預料日韓間管制原物料問題將可暫時告一段落。