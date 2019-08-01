普信基金2019夏季論壇

【撰文／萬寶周刊】

美股今年漲幅強勁，三大指數履創歷史新高，加上貿易戰問題持續，Fed 態度開始轉鴿派，下半年的有那些投資契機呢？萬寶投顧於 15 日在台北寒舍艾美酒店舉辦 2019 夏季投資論壇，邀請普信亞太區多元資產解決方案策略師 Wenting Shen(沈文婷) 及普信固定收益部門投資組合專家 Yukiko Hanai, 主題是：「貿易談判前景未明，帶來下半年的投資機遇 。」

沈文婷表示，2019 上半年市場情勢多取決於中美貿易政策的發展，不論貿易政策最終如何演變，全球經濟很可能持續震盪 (muddle through)，目前市場波動因子包括貿易爭端、中東緊張情勢、英國脫歐、美國總統選舉、科技業法規環境、及歐盟領導層人事變動等。在今日市場的不確定性之中尋找方向，務必保持耐性，主動管理投資並仔細挑選投資標的。

美國經濟目前仍持續成長，未有衰退跡象，即使到 2020 也只有 30％機率出現衰退，可以持續看好美國成長股及美國小型股；而在景氣循環的尾端，看好成長股相關商品。美股是否能持續走高，可以看第四季的企業獲利是否明顯回升，市場關注的 Fed 降息則對美國小型股有利，且小型股比較不受貿易戰影響。同時也看好全球型高收債券，因聯準會態度轉向鴿派，而且市場廣泛追求收益率，及近期高收益債券發行量逐年遞減等利多。此外，也看好新興市場股，因聯準會轉向鴿派且通膨緩和，讓新興市場央行能夠採取寬鬆政策；隨著 Fed 傾向鴿派，美元可能觸頂；新興市場貨幣以歷史數據判斷處於相對低點；中國的刺激計畫可能幫助全球經濟成長，新興市場充滿投資機會。

萬寶周刊董事長朱成志也提出 2019 投資六大重點，包含美元將降息、美中貿易戰趨緩、國內資金持續外流、美國科技股強、全球瘋中型股、債券型基金看好。

Yukiko 表示，市場關切的殖利率倒掛這次與過去不同，包括 Fed 將降息，而之前是升息；目前 CPI 仍屬低點；及其他地區如歐洲及日本有實施 QE，過去沒有。因此，這次的公債殖利率倒掛，經濟未必會衰退。也同時看好債券市場，投資等級債受惠於利率下降、有限的新發行與 BBB 供應較少，而高收益債類似股票的報酬，但波動較小。根據統計資料顯示，高收益債券的年度報酬率大多為正數，自 1980 年至今年 Q1 止，年度報酬率只發生過 6 次是負報酬，即使如此，隔年都轉正報酬，如普信全球高收債今年以來的投報率超過 10％，普信新興市場債甚至有 12％報酬率。此外，油價維持高檔，有利高收債表現，同時，高收益債的違約低，截至今年第一季，20 年平均為約率約 3.16％，今年 Q1 的違約率只有 0.94％，普信高收債的違約率在今年 5 月及 6 月份甚至都是 0，都優於指標及平均值，是值得留意的商品。

來源：《萬寶週刊》 1344 期

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