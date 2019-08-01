台股盤前－貿易戰+鷹式降息+陸自由行喊停 小心空襲警報響起

台股昨 (31) 日小跌 7.09 點，10800 點關卡失而復得，收在 10823.81 點。不過，美中貿易戰磋商雙方異見大、聯準會釋出「鷹式降息」、中國卡關來台自由行兩岸氣氛再轉冷，受此三大利空影響，台股今天慎防空頭賣壓襲擊。

外資昨天賣超 42.47 億元，投信買超 3.53 億元，自營商則賣超台股 25.89 億元，合計三大法人賣超 64.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2217 口至 10027 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 928 口至 37407 口。

市場不樂觀美中貿易談判結果，而美國聯準會雖然如預期降息一碼，但是主席鮑爾在說明決策時表示，降息是要防範未來的「經濟下行風險」，而非啟動長期貨幣政策寬鬆的訊號，美股應聲重挫、美元也一度飆到兩年高點，今天對台股與台幣影響備受矚目。

此外，大陸官方昨日無預警發出公告，指鑒於當前兩岸關係，自今日起暫停 47 個城市陸客個人遊試點。消息傳到台灣後，旅遊業者哀鴻遍野，估計從 8 月到明年 2 月陸客來台將減少 70 萬人次，若以每人來台 5 天 4 夜推算，等於下半年觀光產業將損失 210 億元，觀光百貨等內需股今天恐將壓力沉重。

而產業面觀盤重點，中華電昨日線上法說會上表示，「明、後年資本支出持平或略減，2022 年至 2024 年才是 5G 資本支出建設高峰」，由於 5G 的建設高峰大舉延後兩年，此一說法是否會衝擊今年以來一路上漲的 5G 概念股，值得留意。

聯發科展望原本在外資圈一面倒看好，但法說會前野村、摩根士丹利搶先發布報告，意外掀起市場上對聯發科的多空論戰。野村率先調升目標價，但摩根士丹利接續發布「降評」報告，外資的多空分歧已讓聯發科昨天走跌超過 3%，須關注今天法說會後的表現。

整體來說，台股昨天雖然力守 10800 點，但月線仍失守，昨天盤勢有下跌帶量的不利格局，外資並轉為賣超，在國內外利空頻傳之際，目前大盤短線明顯轉弱下彎，要小心遭空方狙擊，恐有回測季線支撐的壓力。