[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/31 108/07/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 保德信中小型股基金 49.49000 48.65000 0.84000 1.72662 統一台灣動力基金 18.62000 18.31000 0.31000 1.69306 永豐高科技基金 24.13000 23.73000 0.40000 1.68563 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484 統一奔騰基金 60.03000 59.06000 0.97000 1.64240 國泰大中華基金 20.44000 20.11000 0.33000 1.64097 統一黑馬基金 60.76000 59.78000 0.98000 1.63934 統一中小基金 24.45000 24.06000 0.39000 1.62095 永豐領航科技基金 39.00000 38.40000 0.60000 1.56250 野村高科技基金 10.80000 10.64000 0.16000 1.50376 安聯台灣科技基金 53.55000 52.77000 0.78000 1.47811 國泰科技生化基金 34.70000 34.20000 0.50000 1.46199 國泰國泰基金-新台幣A 23.68000 23.35000 0.33000 1.41328 統一全天候基金-I類型 112.42000 110.89000 1.53000 1.37975 統一全天候基金-A類型 111.78000 110.26000 1.52000 1.37856 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.54000 13.36000 0.18000 1.34731 復華恒生單日反向一倍基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.09000 17.85000 0.24000 1.34454 野村ｅ科技基金 20.41000 20.14000 0.27000 1.34062 統一經建基金 47.33000 46.72000 0.61000 1.30565 德信台灣主流中小基金 20.31000 20.05000 0.26000 1.29676 統一統信基金 30.81000 30.42000 0.39000 1.28205 保德信店頭市場基金 35.83000 35.38000 0.45000 1.27191 保德信科技島基金 27.64000 27.31000 0.33000 1.20835 第一金中概平衡基金 27.73000 27.40000 0.33000 1.20438 國泰中小成長基金-新台幣 44.11000 43.59000 0.52000 1.19293 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------