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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/07/31  108/07/30  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                  0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                              10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                              10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
保德信中小型股基金                                               49.49000   48.65000   0.84000    1.72662
統一台灣動力基金                                                 18.62000   18.31000   0.31000    1.69306
永豐高科技基金                                                   24.13000   23.73000   0.40000    1.68563
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                              10.26000   10.09000   0.17000    1.68484
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                              10.26000   10.09000   0.17000    1.68484
統一奔騰基金                                                     60.03000   59.06000   0.97000    1.64240
國泰大中華基金                                                   20.44000   20.11000   0.33000    1.64097
統一黑馬基金                                                     60.76000   59.78000   0.98000    1.63934
統一中小基金                                                     24.45000   24.06000   0.39000    1.62095
永豐領航科技基金                                                 39.00000   38.40000   0.60000    1.56250
野村高科技基金                                                   10.80000   10.64000   0.16000    1.50376
安聯台灣科技基金                                                 53.55000   52.77000   0.78000    1.47811
國泰科技生化基金                                                 34.70000   34.20000   0.50000    1.46199
國泰國泰基金-新台幣A                                             23.68000   23.35000   0.33000    1.41328
統一全天候基金-I類型                                            112.42000  110.89000   1.53000    1.37975
統一全天候基金-A類型                                            111.78000  110.26000   1.52000    1.37856
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.54000   13.36000   0.18000    1.34731
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.29000    8.18000   0.11000    1.34474
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     18.09000   17.85000   0.24000    1.34454
野村ｅ科技基金                                                   20.41000   20.14000   0.27000    1.34062
統一經建基金                                                     47.33000   46.72000   0.61000    1.30565
德信台灣主流中小基金                                             20.31000   20.05000   0.26000    1.29676
統一統信基金                                                     30.81000   30.42000   0.39000    1.28205
保德信店頭市場基金                                               35.83000   35.38000   0.45000    1.27191
保德信科技島基金                                                 27.64000   27.31000   0.33000    1.20835
第一金中概平衡基金                                               27.73000   27.40000   0.33000    1.20438
國泰中小成長基金-新台幣                                          44.11000   43.59000   0.52000    1.19293
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